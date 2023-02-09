Avrupa Birliği liderleri Türkiye'ye destek mesajı verdi

Liderler, Brüksel'de düzenlenen olağanüstü AB Liderler Zirvesi öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

AB dönem başkanı İsveç'in Başbakanı Ulf Kristersson, zirvede, Türkiye ve Suriye'de yaşanan depremler için yapılabilecek yardımların yanı sıra Ukrayna-Rusya Savaşı, ABD'nin iklim paketinin AB endüstrisine olası etkisi ve sığınmacılar konusunu ele alacaklarını söyledi.

- Avusturya

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Türkiye ve Suriye'de depremlerden etkilenenlere yönelik ülkesi ve AB'nin desteklerine değinerek, depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa dileklerinde bulundu.

Zirve gündeminin başında göç konusunun geldiğini belirten Nehammer, düzensiz göçün geriletilmesi için gerekli önlemlerin alınmasının önemli olduğunu, bu toplantıda somut kararlar alınmasının beklendiğini kaydetti.

Nehammer, düzensiz göçü azaltmak için AB dış sınırlarının daha güçlü korunması, Bulgaristan'ın finansal olarak desteklenmesi, sınırlardaki tel örgülerin güçlendirilerek teknik açıdan desteklenmesi gerektiğini anlattı.

- Yunanistan

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, zirvenin Türkiye ve Suriye'yi yaralayan deprem felaketinin gölgesinde gerçekleştiğini vurgulayarak, Yunanistan'ın her iki ülkeye de yardım etmeye hazır olduğunu bildirdi.

Yunanistan'ın deprem sonrasında yeniden inşa çalışmalarında da yardıma hazır olduğunu dile getiren Miçotakis, "Depremden zarar gören bölgelerin yeniden inşasına kaynak bulmak üzere Brüksel'de düzenlenecek bir toplantının da ön sıralarında olacağız." diye konuştu.

Miçotakis, son dönemde Avrupa'ya düzensiz göçmen girişinin arttığına dikkati çekerek, sınırların korunması için Avrupa'dan destek beklentisinin de zirvede gündeme getirileceğini belirtti.

- İrlanda

İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, zirvede gündemin Ukrayna ve göç olduğunu belirterek, "Biz Avrupalılar, yüzde 100 Ukrayna'nın arkasındayız." dedi.

Avrupa ülkelerinin artan sayıda düzensiz göçle karşı karşıya olduğunu ifade eden Varadkar, düzensiz göçle kaçak yollardan ülkelere girenlerin geri gönderilmesi gerektiğini savundu.

Varadkar, "Göçmenlerin geldiği kaynak ülkelerle görüşerek yasal bir statüsü olmayan bu kişilerin geri dönüşünü konuşmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkesinde göçmenlerin hoş karşılandığını ancak yasa dışı yollardan gelenlerin bu kapsamda değerlendirilemeyeceğini bildiren Varadkar, kaynak ülkelerdeki ekonomik yapıyı düzelterek göçün önüne geçilebileceğini söyledi.

Varadkar, AB sınırlarına bir duvar inşa edilmesine yönelik soruya "Bu, Bulgaristan ve Türkiye'nin alanına giren bir konu. Ben, katı sınır uygulamalarının, tellerin ya da duvarların taraftarı birisi değilim. Bu nedenle buna Türkiye ve Bulgaristan karar verecektir. Onlar ülkelerini en iyi nasıl güvende tutacaklarını düşünüyorlarsa biz de onlara yardım etmekten mutluluk duyarız." yanıtını verdi.

Ukraynalı göçmenlerin, İrlanda'ya kabul edildiğini belirten Varadkar, Ukrayna'nın askeri ekipman yardımı çağrısına değindi.

Varadkar, "Bizim savaş uçaklarımız, tanklarımız ve ağır silahlarımız yok. Olmasını isteseydik bunlar bizim tarafsızlık ilkemize aykırı olurdu. Ukrayna'ya verilecek öldürücü silahımız yok. Bunu yapamayacağız ama finansal olarak, insani olarak, AB üyelik başvurularına destek olarak yardım edebiliriz." şeklinde konuştu.

- Hollanda

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Türkiye ve Suriye'de önceliğin enkaz altındaki kişilerin kurtarılması olduğunu söyledi.

Rutte, Türkiye ve Suriye'deki depremler nedeniyle AB ülkelerine gelmek isteyenlere yardım edilip edilmeyeceğine ilişkin soruya "Önceliğimiz enkaz altındaki kişilerin kurtarılması. Yardımı orada yapmalıyız." dedi.

Hollanda Başbakanı Rutte, Ukrayna ve Moldova'nın adaylık sürecinde ciddi bir yol katettiğini, Gürcistan'ın ise bu iki ülkeden bir adım geride kaldığını dile getirdi.

- Fransa

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, toplantının iki ana hedefinin olduğunu belirterek, birincisinin Avrupa endüstrisinin ABD endüstrisiyle rekabetine ilişkin ekonomik olarak yanıtlarının ne olacağını tartışmak olduğunu söyledi.

Ukrayna savaşının sonuçlarıyla Avrupa'nın ABD'ye rağmen yeşil enerjideki rekabet ve cazibesini artırma konusunu ele alacaklarını anlatan Macron, göçmen meselesinde Avrupa ülkelerinin dış politikasının güçlendirilmesinin bu toplantıdaki ana hedeflerinden biri olacağını kaydetti.

Macron, Ukrayna'ya savaş uçağı verme konusunda hazır olup olmadıklarına ilişkin savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna açısından olumlu olması için müzakerelerin başlaması ve başarılı olması için çalıştıklarını savundu.

- Litvanya

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Türkiye'deki depremler nedeniyle üzüntüsünü dile getirerek, "Yaşanan deprem korkunç ama doğaya karşı bir şey yapamazsınız. Tüm kalbimizle baş sağlığı dileklerimizi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'ye iletiyoruz." ifadelerini kullandı.

Nauseda, Litvanya'nın Türkiye'ye her anlamda yardım etmeye hazır olduğunu ifade etti.

Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle Kiev'e desteğin devam etmesini gerektiğini vurgulayan Nauseda, "Litvanya'nın her zaman Rusya'ya karşı daha güçlü kısıtlayıcı önlemleri destekliyor. Çünkü daha cesur adımların, büyük adımların küçük adımlardan çok daha etkili olduğunu düşünüyorum ama elbette küçük adımların hiçbir şey yapmamaktan iyi olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Nauseda, Rus enerji şirketi Rosatom ve yönetim kurulu üyeleri dahil yeni yaptırımların uygulanmasını gerektiğine dikkati çekerek, "Bazen bazı insanlar etkinin sınırlı olduğundan şikayet ediyorlar ancak bence etkiyi göreceğiz. Rus ekonomisinin hak ettiği tüm acıyı hissetmeye başlayacağını umuyoruz." şeklindeki değerlendirmesini paylaştı.

- Estonya

Estonya Başbakanı Kaja Kallas da Türkiye'deki deprem nedeniyle dayanışma içinde olduklarını belirterek, "Halihazırda 45 kişilik kurtarma ekibimiz ekipmanlarıyla Türkiye'de. Biz, küçük bir ülkeyiz ve sadece bir ülkeye kurtarma ekibi gönderebiliriz. Elimizden gelen bu." diye konuştu.

Ukrayna'ya desteğin sürmesi gerektiğini vurgulayan Kallas, savaş suçları için de uluslararası mahkemeye gidilmesi gerektiğini ifade etti.

Kallas, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sorumlu olduğunun altını çizerek, Moskova'nın yaptıklarıyla ilgili hesap vermesi gerektiğini ve yaptırımların genişletilmesi konusunu desteklerini vurguladı.