Avrupa Birliği Nijer'den vatandaşlarını tahliye etmeye devam ediyor

AB Komisyonundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Fransa AB vatandaşlarının tahliyesi için AB Sivil Koruma Mekanizması aracılığıyla yardım talep etti.

Mekanizma, nakliye maliyetlerinin yüzde 75'ini karşılamayı taahhüt etti.

Bu kapsamda Fransa, tahliyeler için 4 uçak teklif etti. Şimdiye kadar Paris'e iki uçak indi ve yaklaşık 500 kişi ülkesine geri gönderildi.

Yeni uçuşların hazırlık aşamasında olduğu bildirildi.

AB Sivil Koruma Mekanizması bu gibi durumlarda AB Komisyonu ile birlikte, Birlik üyesi ülkelerin vatandaşlarının geri dönüş uçuşlarını koordine ve finanse ediyor. Mekanizma kapsamındaki yardım, üye ve katılımcı ülkeler tarafından gönüllülük temelinde sunulup dağıtılıyor.

Türkiye'nin de katılımcıları arasında yer aldığı AB Sivil Koruma Mekanizması, 6 Şubat merkezli depremler sonrasında da etkinleştirilmiş, bu kapsamda arama-kurtarma ve sağlık ekipleri gönderilmişti.

- NİJER'DEKİ DARBE



Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Omar Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlendiğini ve geçiş hükümetinin başına geçtiğini açıklamıştı.