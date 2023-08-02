İSTANBUL 33°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Ağustos 2023 Çarşamba / 16 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,993
  • EURO
    29,6369
  • ALTIN
    1691.9
  • BIST100
    7243.03
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Avrupa Birliği Nijer'den vatandaşlarını tahliye etmeye devam ediyor
Dünya

Avrupa Birliği Nijer'den vatandaşlarını tahliye etmeye devam ediyor

Avrupa Birliği (AB), Nijer'den AB vatandaşlarının tahliyesi için Sivil Koruma Mekanizmasını harekete geçirdi, yaklaşık 500 kişiyi ülkesine ulaştırdı.

AA2 Ağustos 2023 Çarşamba 14:49 - Güncelleme:
Avrupa Birliği Nijer'den vatandaşlarını tahliye etmeye devam ediyor
ABONE OL

AB Komisyonundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Fransa AB vatandaşlarının tahliyesi için AB Sivil Koruma Mekanizması aracılığıyla yardım talep etti.

Mekanizma, nakliye maliyetlerinin yüzde 75'ini karşılamayı taahhüt etti.

Bu kapsamda Fransa, tahliyeler için 4 uçak teklif etti. Şimdiye kadar Paris'e iki uçak indi ve yaklaşık 500 kişi ülkesine geri gönderildi.

Yeni uçuşların hazırlık aşamasında olduğu bildirildi.

AB Sivil Koruma Mekanizması bu gibi durumlarda AB Komisyonu ile birlikte, Birlik üyesi ülkelerin vatandaşlarının geri dönüş uçuşlarını koordine ve finanse ediyor. Mekanizma kapsamındaki yardım, üye ve katılımcı ülkeler tarafından gönüllülük temelinde sunulup dağıtılıyor.

Türkiye'nin de katılımcıları arasında yer aldığı AB Sivil Koruma Mekanizması, 6 Şubat merkezli depremler sonrasında da etkinleştirilmiş, bu kapsamda arama-kurtarma ve sağlık ekipleri gönderilmişti.

- NİJER'DEKİ DARBE

Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Omar Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlendiğini ve geçiş hükümetinin başına geçtiğini açıklamıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.