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Dünya

AB, Rusya ile imzalanan anlaşmasını askıya aldı

Avrupa Birliği, Rusya ile imzalanan vize kolaylaştırma anlaşmasını askıya aldı.

31 Ağustos 2022 Çarşamba 16:38 - Güncelleme:
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Avrupa Birliği'nin (AB) dış politikadan sorumlu yetkilisi Josep Borrell, AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının Rus vatandaşlarına vize kolaylığı sağlayan anlaşmanın askıya alınması konusunda anlaştığını söyledi.

Prag'da dışişleri bakanlarının iki gün süren toplantısının ardından konuşan Borrell, "AB ve Rusya arasındaki vize kolaylığı anlaşmasını tamamen askıya alma konusunda anlaştık" dedi.

Borrell "Bu durum AB ülkeleri tarafından verilen yeni vize sayısını ciddi biçimde azaltacak. (Rus vatandaşları için) vize alımı zorlaşacak ve vize süreçleri daha uzun sürecek" diye konuştu.

Diplomatlar AB'li bakanların Rus vatandaşlarına AB üyesi ülkelere seyahat vizesi verilmesini tamamen durdurma konusunda henüz fikir birliği içerisinde olmadığını söyledi.

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