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Dünya

Avrupa Birliği: 'Rusya'nın aldığı kararın yasal bir gerekçesi yoktur'

Avrupa Birliği Dış Eylem Servisi (EEAS) Sözcüsü Peter Stano imzasıyla yayınlanan mesajda, “Rusya, Avrupa'daki gerginliği körüklüyor” ifadelerine yer verildi.

İHA29 Ocak 2022 Cumartesi 10:00 - Güncelleme: 29 Ocak 2022 Cumartesi 10:02
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Avrupa Birliği (AB), Rusya tarafından açıklanan AB temsilcilerine yönelik yaptırım kararına tepki gösterdi. AB Dış Eylem Servisi Sözcüsü Peter Stano imzasıyla yayınlanan açıklamada, "Avrupa Birliği, Rus makamlarının dün açıkladığı Rusya'ya AB üye devlet ve kurumlarının bilinmeyen sayıda temsilcisinin girişini yasaklama kararına esefle karşı çıkıyor. Bu kararın herhangi bir yasal gerekçesi ve şeffaflığı yoktur ve uygun bir yanıt alacaktır. Rusya bununla gerginliğin azalmasına katkıda bulunmak yerine Avrupa'daki gerilimi körüklemeye devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

AB ile Rusya arasında Ukrayna nedeniyle yaşanan gerginlik sonrasında siyasi diyalog yolunun tercih edildiğinin açıklanmasına rağmen iki taraf arasında yaşanan son gelişmenin diplomatik girişimlere nasıl yansıyacağı merak ediliyor.

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