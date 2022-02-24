Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut: Ukrayna ve halkıyla güçlü bir şekilde tam dayanışma içindeyiz

DHA 24 Şubat 2022 Perşembe 16:59 - Güncelleme: 24 Şubat 2022 Perşembe 16:59

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut, yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün, AB'deki meslektaşlarımla birlikte, Ukrayna'nın Türkiye Büyükelçisi Sayın Vasyl Bodnar ile görüştüm. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik kabul edilemez askeri saldırısı karşısında Ukrayna ve halkıyla güçlü bir şekilde tam dayanışma içerisinde olduğumuzu ifade ettik. Ukrayna Büyükelçisi'ne AB'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü güçlü bir şekilde desteklediğini ve Rusya'nın saldırısının uluslararası hukuku ihlal ettiğini bir kez daha ifade ettik. Ukrayna Büyükelçisi Vasyl Bodnar, ilk askeri ve sivil kayıplar dahil olmak üzere, ülkede yaşanan son gelişmelere ilişkin bizlere bilgi verdi. Ukrayna Büyükelçisi Sayın Bodnar, ayrıca bizleri Türkiye'deki resmi makamlarla Ukraynalı yetkilerin resmi temasları hakkında da bilgilendirdi. AB Konseyi, Rusya'nın bu saldırısına Avrupa'nın vereceği tepkilere karar vermek üzere bu akşam toplanacak. Ukrayna halkının yanındayız" dedi. (DHA)