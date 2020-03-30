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Dünya

Avrupa Birliği'nden Batı Balkan ülkelerine 38 milyon avroluk acil mali destek

Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Batı Balkan ülkelerine 38 milyon avroluk acil mali destek verileceğini duyurdu.

AA30 Mart 2020 Pazartesi 15:37 - Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 15:37
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AB Komisyonu, Batı Balkanlarda, maske, gözlük, önlük, solunum cihazı ve laboratuvar malzemeleri gibi acil ihtiyaçların karşılanması için yardım edileceğini açıkladı.

Açıklamada, AB'nin, kamu sağlık sistemlerinin desteklenmesi için Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'ya 4'er milyon avro, Bosna Hersek'e 7 milyon avro, Karadağ'a 3 milyon avro, Kosova'ya 5 milyon avro, Sırbistan'a 15 milyon avro hızlı mali yardım sağlayacağı kaydedildi.

Koronavirüsün Batı Balkanlarda sosyoekonomik etkisinin azaltılmasına yardımcı olmak için AB'nin, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) fonlarında da değişiklik yapacağı belirtilen açıklamada, Arnavutluk'a 46,7 milyon avro, Bosna Hersek'e 73,5 milyon avro, Karadağ'a 50 milyon avro, Kuzey Makedonya'ya 62 milyon avro, Sırbistan'a 78,4 milyon avro ve Kosova'ya 63 milyon avro destek verileceği bildirildi.

Açıklamada, AB'nin koruyucu kişisel ekipmanların ortak biçimde satın alınması girişimine Batı Balkan ülkelerinin de dahil edildiği kaydedildi.

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