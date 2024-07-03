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Dünya

Avrupa Birliği'nden, Fransa'nın 20 yıllık rüzgar yatırımları için 11 milyar avroluk desteğine yeşil ışık

Avrupa Birliği (AB), Fransa'da deniz üstü rüzgar enerjisi kurulumuna yaklaşık 11 milyar avro kamu desteği sağlanmasına onay verdi. Destek programının 20 yıl boyunca geçerli olacağı ifade edilirken, desteğin bölge başına bir yararlanıcıyı belirlemek üzere düzenlenecek şeffaf ihale süreçleri ile sağlanacağı duyuruldu.

AA3 Temmuz 2024 Çarşamba 15:06 - Güncelleme:
Avrupa Birliği'nden, Fransa'nın 20 yıllık rüzgar yatırımları için 11 milyar avroluk desteğine yeşil ışık
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AB Komisyonu, Fransa'nın deniz üstü rüzgar enerjisi yatırımlarını destekleme planının onaylandığını duyurdu. Açıklamada, Fransa'nın net sıfır ekonomiye geçişi teşvik etmek amacıyla yenilenebilir enerji alanında deniz üstü rüzgar enerjisini desteklemeye yönelik 10 milyar 820 milyon avroluk bir planı Komisyona bildirdiği ifade edildi.

20 YIL BOYUNCA GEÇERLİ OLACAK

Destek programının 20 yıl boyunca geçerli olacağına işaret edilen açıklamada, tedbirin özellikle Güney Atlantik ve Normandiya'da olmak üzere iki adet tabana sabit açık deniz üstü rüzgar santralinin inşasını ve işletilmesini destekleyeceği belirtildi.

Açıklamada, desteğin bölge başına bir yararlanıcıyı belirlemek üzere düzenlenecek şeffaf ihale süreçleri ile sağlanacağı, kaynağın iki yönlü bir fark sözleşmesi kapsamında aylık değişken prim şeklinde verileceği ifade edildi.

YEŞİL DÖNÜŞÜMÜ HIZLANDIRACAK

Fransa'nın hazırladığı planın AB kurallarına uygun bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada, bunun yeşil dönüşümü hızlandıracağı kaydedildi.

AB üyesi ülkelerin kamu desteklemelerini ne şekilde sağlayacaklarını belirleme yetkisi AB Komisyonunun görev alanına giriyor. Üye ülkeler, kamu desteklemelerini sadece rekabete zarar vermeyecek şekilde ve kamu yararına uygun durumlarda kullanabiliyor.

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