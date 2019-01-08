Avrupa Birliği, İran İstihbaratına yönelik yaptırım paketini onayladı

İran istihbaratının Danimarka ve Fransa’da suikast ve terör saldırısı planladığına dair iddiaların ortaya atılması üzerine Avrupa Birliği harekete geçti. Danimarka Dışişleri Bakanı Anders Samuelsen sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Avrupa Birliği, Avrupa topraklarında yaptığı suikast planları üzerine İran istihbaratına yönelik yaptırımları onayladı. Bu karar, böyle davranışların Avrupa’da hoş görülmediğinin güçlü bir göstergesidir” dedi.

Ekim ayında Danimarka güvenlik güçleri, İran istihbaratı ile bağlantılı olduğunu belirttiği bir kişiyi, Arap Ahvaz Kurtuluş Hareketi'nin liderine suikast düzenlemeyi planladığı suçlamasıyla tutuklamıştı. İran, Danimarka'nın iddialarını yalanlamıştı.