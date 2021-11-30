Avrupa Birliği'nden Ürdün'e 2,5 milyar avro tutarında yardım

AA 30 Kasım 2021 Salı 23:41 - Güncelleme: 30 Kasım 2021 Salı 23:41

AB Komisyonu Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi, başkent Amman'da Ürdün Planlama ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Nasır eş-Şeride ile bir araya geldi.

Görüşmeden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında Varhelyi, AB'nin söz konusu yardım kapsamında Ürdün'e bu yıl 164 milyon avro değerinde hibe ödeyeceğini söyledi.



Varhelyi, bu yılki ödenecek miktarın "yeşil ekonominin rolünün güçlendirilmesi, hukukun egemenliğinin desteklenmesi, ulusal su taşımacılığına hibe tahsisi ve Suriye krizinin yansımalarına yanıt verecek müdahalelerin desteklenmesi" alanlarında öncelikli ikili programları destekleyeceğini ifade etti.



Ödenmesi taahhüt edilen yardımların yıllık tutarının en az 164 milyon avro olacağını aktaran Varhelyi, AB'nin ayrıca Suriye krizine yönelik müdahalesini desteklemek için Ürdün'e yıllık en az 80 milyon avroluk ayrı hibeler sağlayacağını belirtti.



Ürdün Planlama ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeride de ülkesinin Uluslararası Para Fonu (IMF) ile iş birliği içinde yürütülen ve hükümetin uygulamaya çalıştığı diğer reformlara paralel olarak devam eden ulusal ekonomik reformları uygulamayı sürdürdüğünü söyledi.

