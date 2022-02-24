Avrupa Birliği'nden uyarı mesajı: Ukrayna hava sahası ve çevresine yönelik uçuşlarda dikkatli olun

AA 24 Şubat 2022 Perşembe 10:40 - Güncelleme: 24 Şubat 2022 Perşembe 10:40

Köln merkezli Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA), Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından uyarı mesajı yayımladı.

Mesajda, bugün itibarıyla Ukrayna hava sahasında ve Ukrayna'nın Rusya ve Belarus sınırlarının 100 millik (185 kilometre) kısmında dikkati olunması ve uçuş gerçekleştirilmemesi konusunda uyarı yapıldı.

EASA'nın durumu değerlendirmeye devam ettiğine işaret edilen mesajda, uyarının bu aşamada 24 Mayıs'a kadar geçerli olduğu ifade edildi.

Mesajda, bölgede aktif çatışma yaşandığı belirtilerek, söz konusu hava sahası ve hava alanları dahil kritik altyapının sivil uçuşlar için uygun olmadığı, bölgede güvenlik riskleri ortaya çıkaran askeri faaliyetler yaşandığı kaydedildi.

Özellikle sivil uçakların hem kasıtlı olarak hedeflenebileceği hem de yanlış tanımlanmaya maruz kalabileceği anımsatılan mesajda, bölgede çok sayıda kara ve hava savaş sistemlerinin mevcudiyeti ve olası kullanımının sivil uçuşlar açısından yüksek riske neden olduğu belirtildi.