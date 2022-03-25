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Dünya

Avrupa borsaları geriledi

Avrupa hisse piyasaları, yatırımcıların Rusya-Ukrayna arasındaki çatışmalar nedeniyle temkinli kalmasıyla art arda üçüncü seansta gerileyerek haftayı ekside kapatmaya hazırlanıyor.

Reuters25 Mart 2022 Cuma 12:37 - Güncelleme: 25 Mart 2022 Cuma 12:37
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Avrupa'nın en büyük şirketlerini takip eden STOXX 600 endeksi, finans ve teknoloji sektörlerinde görülen kayıpların, temel ve defansif sektörlerde elde edilen kazanımları dengelemesiyle %0.2 geriledi.

STOXX 600 endeksi, Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımlar nedeniyle artan enerji fiyatlarının enflasyon ve yavaşlayan ekonomik büyümeye dair endişeleri kuvvetlendirmesiyle haftayı %0.4 ekside kapamaya hazırlanıyor.

Batılı devletler dün Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar açıklarken, Washington'ın Moskova'nın nükleer silah kullanması durumunda verilecek karşılığı planladığı ifade edildi.

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