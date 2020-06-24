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Dünya

Avrupa borsaları Kovid-19 salgınında ikinci dalga endişesiyle sert düşüşle kapandı

Avrupa borsaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları ve salgında ikinci dalgaya ilişkin endişelerin etkisiyle günü sert düşüşle tamamladı.

AA24 Haziran 2020 Çarşamba 19:45 - Güncelleme: 24 Haziran 2020 Çarşamba 19:45
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Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 2,78 değer kaybederek 357,17 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 3,11 azalarak 6.123,69 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 3,43 düşerek 12.093,94 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,92 değer kaybıyla 4.872,36 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 3,42 gerileyerek 19.162,98 puana indi.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.30 itibarıyla yüzde 0,30 azalarak 1,127 seviyesinden işlem gördü.

Analistler, yatırımcıların Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeleri takip ettiğini ve dünya genelinde artan Kovid-19 vaka sayılarının salgında ikinci dalgaya ilişkin endişeleri artırdığını belirtti.

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