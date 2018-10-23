Son Dakika Haberleri 23

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı

Avrupa borsaları Suudi Arabistan’a ilişkin gelişmeler ve İtalya’nın bütçesine ilişkin endişelerle günü düşüşle tamamladı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Avrupa borsaları Suudi Arabistan’a ilişkin gelişmeler ve İtalya’nın bütçesine ilişkin endişelerle günü düşüşle tamamladı.

Gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,49 azalarak günü 354,39 puandan kapattı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,69 azalarak 4.967,69 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,86 düşerek 18.802,47 puana geriledi.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2,17 düşüşle 11.274,28 seviyesinden, İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 1,24’lük azalışla 6.955,21 seviyesinden günü kapattı.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19:14 itibariyle yüzde 1,17’lik yükselişle 1,1483 seviyelerinde işlem görüyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Opel Insignia Exculusive versiyonunu test ettik

Opel Insignia Exculusive versiyonunu test ettik

Saç dökülmesine iyi gelen besinler

Saç dökülmesine iyi gelen besinler

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA