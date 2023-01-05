Avrupa'da büyük çöküş! Her hafta yüzlerce kişi ölüyor

Sağlık sisteminde ciddi sıkıntıların yaşandığı İngiltere'de ambulans bekleme süreleri nedeniyle yüzlerce hastanın risk altında olduğu belirtildi.

Ülkede hastanelerin acil tıp hizmetlerinden sorumlu kuruluş olan Kraliyet Acil Tıp Koleji Başkanı Dr. Adrian Boyle konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Strep A, grip, Kovid-19 gibi hastalıklar nedeniyle acil servislerde yoğunluk yaşandığı gerekçesiyle bu yılın bekleme süreleri açısından en kötü kış olabileceğini söyledi.

Her hafta acil servislerdeki gecikmeler ve sorunlar nedeniyle 300-500 kişinin hayatını kaybettiğini tahmin ettiklerini ifade eden Boyle, acil servislerdeki kapasitenin arttırılması gerektiğini belirtti.

İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) tarafından yapılan açıklamada ise bu verilerin kabul edilmediği, ölüm oranlarındaki artışın birçok nedenden kaynaklandığı ifade edildi.

İngiliz basınında yer alan haberlerde, yoğunluktan dolayı hastanelerde bazı operasyonların iptal edildiği, solunum yolu hastalarının çok fazla olması nedeniyle bazı hastanelerde oksijen sıkıntısı yalandığı belirtiliyor.

HASTALAR SAATLERCE BEKLETİLİYOR

Geçtiğimiz hafta Swindon'da yer alan Great Western Hastanesi'ne ambulansla getirilen bir hasta 99 saat boyunca yatak beklemek zorunda kaldı. Hastanenin yöneticisi Jon Westbrooki, daha önce bu kadar hasta sayısıyla karşılamadıklarını ifade etti.

King's Lynn'deki Queen Elizabeth Hastanesi'ne getirilen ve kalp rahatsızlığı bulunan 92 yaşındaki bir hastanın da yatak bulunamadığı için 12 saat boyunca ambulansta bekletildiği açıklandı. Hastane yönetimi bekleme süresinden dolayı hasta ve ailesinden özür diledi.

SAATLERCE AMBULANS BEKLEDİ, HASTANEDE ÖLDÜ

Hull kentinde 29 Kasım'da, diyabet ve kas erimesi hastalığı olan 54 yaşındaki Teresa Simpson'ın rahatsızlanması üzerine eşi Matthew Simpson ambulans çağırdı. Ancak kendisine ambulansın birkaç saat gelemeyeceği bilgisi verildi. Simpson saatler sonra eşini tekerlekli sandalyesinde hareketsiz görünce tekrar arama yaptı. Simpson'ın ancak ikinci aramasının ardından ambulans geldi. Simpson yaptığı açıklama, "16 saat 45 dakika beklemek zorunda kaldım. Ancak geri arayıp eşimin hareketsiz göründüğünü söylediğimde geldiler" dedi. Hastaneye kaldırılan ve yoğun bakıma alınan Teresa Simpson, kısa bir süre sonra hayatını kaybetti. Matthew Simpson, eşine 6 saat içinde müdahale edilseydi hayatta olacağına inandığını söyledi.

FRANSA'DA SAĞLIKTA ÇÖZÜMSÜZ KALAN SORUNLAR PERSONELİ VE HASTALARI YILDIRDI

Fransa'da sağlık sektöründe uzun zamandır devam eden personel eksikliği ve acillerdeki uzun bekleyiş hem mevcut personeli hem de hastaları canından bezdirdi.

Kovid-19 salgınının yeni dalgasına ek olarak grip ve bronşiolit salgınlarıyla karşı karşıya olan ülkede, hastanelerin acil servislerinde hasta yoğunluğu artınca bekleme süresi de uzun saatler almaya başladı.

Personel eksikliğinin en çok yaşandığı hastanelerin acil servislerinde artan yoğunluk, sağlık çalışanları ve hastalar için çileye dönüştü.

Bunlara ek olarak ülkedeki eczanelerde özellikle çocuklara yönelik parasetamol ve amoksisilin bazlı ilaçların eksikliği yaşanıyor.

Fransa'da sağlık sektörünün ikinci ayağı olarak bilinen pratisyen hekimler de 26 Aralık 2022'den bu yana iş koşullarının kötüleşmesini protesto etmek ve konsültasyon ücretlerinin artışı talebiyle iş bıraktı.

Diğer yandan AA muhabirinin içeriğine ulaştığı, Çalışma Teftiş Müdürlüğü ve iki ayrı sağlık kuruluşu müdürüne gönderilen resmi bir belgede, Paris'in en büyük hastanesi Pitie-Salpetriere'deki SUD-Sante sendikası, söz konusu hastanede personel ve yatak eksikliğinin doğurduğu sonuçlara dikkat çekiyor.

Belgede, hastanedeki personelin iş kazası ve hastalık nedeniyle işe gidememesinden kaynaklanan sıkıntılardan bahsediliyor.

- KIŞ VE YAZ DÖNEMİNDE HASTANELERDEKİ DURUM DAHA ZOR

Ülkenin Val-d'Oise vilayetinde Gonesse Hastanesinde diyabetoloji bölümünde hemşire olarak çalışan Lina Nejjari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, personel eksikliğinin yıllardır devam ettiğini ve Kovid-19 salgınıyla bu sıkıntıların görünür olmaya başladığını anlattı.

Nejjari, özellikle tatil zamanlarında durumun daha da zorlaştığını söyledi.

Personel eksikliği nedeniyle hemşirelik öğrencilerinin daha fazla çalışmak zorunda kaldığını belirten Nejjari, Kovid-19 salgını döneminde hastanelerde bütün personelin normalden daha çok çalıştığını aktardı.

- ACİLLERDE HASTALAR 10 SAATE KADAR BEKLEYEBİLİR

Nejjari, hastanelerin acil servislerinde bekleme sürelerinin 5 saati geçtiğini, öncelikli başka vakalar olduğunda hastanın 10 saat bekleyebileceğini ifade etti.

Ülkede devam eden üç salgın sürecinde sağlık personelinin de hastalandığını kaydeden Nejjari, bazılarının 38 derece ateşle işe gittiğine işaret ederek artan hasta sayısı ve personelin hastalanmasının personel eksikliği sorununu daha da derinleştirdiğine dikkat çekti.

Dışarıdan gelen sağlık personelinin hastanede görev aldığını belirten Nejjari, personeli daha fazla çalışmaya teşvik etmek için gece mesai ücretinin artırıldığını ifade etti.

29 yaşındaki acil tıp doktoru Amandine Chouf da 4 yıl boyunca Rhone ve Reunion vilayetlerinde acil servislerinde staj yaptığını, ekim 2022'de izne ayrıldığını söyledi.

2022 yazında acil bakıma ihtiyacı olmayan hastaları yönlendirerek acil servislerdeki yoğunluğu düzenlemeyi başardıklarını ve personel eksikliğiyle başa çıktılarını anlatan Chouf, bunlara rağmen Kovid-19, grip ve başka virüslerin yayılmasının işlerini zorlaştırdığını belirtti.

Paris'in banliyösü Saint-Denis kentinde Delafontaine Hastanesi bünyesindeki CGT sendikası Genel Sekreteri Abdelhak Zombo da artan yoğunluk karşısında çalışma arkadaşlarının artık çalıştıkları saatleri saymayı bıraktığını söyledi.

Yaklaşık 20 yıldır hastanelerdeki bu kronik sorunu yetkililere anlatmaya çalıştıklarını dile getiren Zombo, bugün sağlık personelinden istifa edenlerin olduğuna dikkati çekti.

- SERVİSLERDE YATAK SAYISI EKSİK

Zombo, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Katar'da futbol milli takım oyuncusu Kylian Mbappe'yi teselli etmesini hatırlatarak "Macron'un, sağlık personelini de teselli etmesini görmek isterdim." diye konuştu.

Çalıştığı kent Saint-Denis'teki sakinlerin sağlık hizmetine ulaşmakta güçlük çektiğine işaret eden Zombo, iş arkadaşlarının bazılarının haftalık 70 saate kadar çalıştığını bazılarının çok çalışmaktan bitkin düştüğünü ifade etti.

Yatak eksikliğinin acil servislerin önemli bir sorunu olduğunu vurgulayan Zombo, bazen hastaların saatlerce veya günlerce koltukta veya sedyede acil koridorlarında beklediğini kaydetti.