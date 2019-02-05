Avrupa darbeci kuklayı tanıdı 

Venezuela’da ABD’den aldığı destekle kendisini ‘geçici devlet başkanı’ ilan eden kukla muhalif lider Juan Guaido’nun darbe girişimine Avrupa’dan destek yağdı. Her fırsatta dünyaya ‘demokrasi’ dersi vermeye kalkan Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Venezuela’nın seçilmiş Başkanı Nicolas Maduro’ya dayattıkları 8 gün içerisinde seçimlerin ilan edilmesi talimatı reddedilince, Guaido’yu resmen tanıdı.

KORSAN SEÇİM ÇAĞRISI

Darbeye desteğin fitilini İspanya ateşledi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, soru almadan düzenlediği basın toplantısında, “İspanya hükümeti, Juan Guaido’yu Venezuela geçici devlet başkanı olarak resmen tanıyor” dedi. Guaido’dan en kısa zamanda ülkeyi özgür, demokratik, şeffaf ve güvenli seçimlere götürmesini isteyen Sanchez, uluslararası toplumun olası bir korsan seçimin sonuçlarını tanıyacağını duyurdu.

AB BÖLÜNDÜ

İspanya Başbakanı ayrıca, Venezuela’ya insani yardım programı sunacaklarını ve ülkede tam demokrasinin sağlanması için mücadele edeceğini söyledi. İspanya’nın ardından Fransa, İngiltere, İsveç, Almanya, Avusturya, Hollanda, Letonya, Litvanya, Danimarka, Portekiz ve Çekya da aynı kararı aldı. İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt Twitter’dan yaptığı açıklamada güvenilir seçimler yapılana kadar Juan Guaido’yu tanıdıklarını aktarırken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da geçiş sürecinde AB ile kurulan Uluslararası Temas Grubu’nu desteklediklerini kaydetti. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ‘Guaido’yu anayasaya uyumlu tek meşru lider’ olarak nitelendirirken, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ise darbeye desteğin AB’yi böldüğünü itiraf etti. Blok, AB’nin kukla lideri tanıma konusunda henüz ortak bir noktada buluşamadığına dikkat çekti.

İTALYA ENGELLEDİ

Öte yandan, Venezuela’daki darbece ilişkin AB’nin ortak bir açıklama yapma yapmayı planladığı fakat bunu Roma hükümetinin engellediği öğrenildi.