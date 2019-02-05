Avrupa darbeci kuklayı tanıdı
Dünyaya demokrasi dersi vermeye kalkan Avrupa Birliği ülkeleri,Venezuela’nın seçilmiş Başkanı Nicolas Maduro’yu deviremeyince kuklamuhalif lider Juan Guaido’yu ‘geçici devlet başkanı’ olarak tanıdı.
Venezuela’da ABD’den aldığı destekle kendisini ‘geçici devlet başkanı’ ilan eden kukla muhalif lider Juan Guaido’nun darbe girişimine Avrupa’dan destek yağdı. Her fırsatta dünyaya ‘demokrasi’ dersi vermeye kalkan Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Venezuela’nın seçilmiş Başkanı Nicolas Maduro’ya dayattıkları 8 gün içerisinde seçimlerin ilan edilmesi talimatı reddedilince, Guaido’yu resmen tanıdı.
KORSAN SEÇİM ÇAĞRISI
Darbeye desteğin fitilini İspanya ateşledi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, soru almadan düzenlediği basın toplantısında, “İspanya hükümeti, Juan Guaido’yu Venezuela geçici devlet başkanı olarak resmen tanıyor” dedi. Guaido’dan en kısa zamanda ülkeyi özgür, demokratik, şeffaf ve güvenli seçimlere götürmesini isteyen Sanchez, uluslararası toplumun olası bir korsan seçimin sonuçlarını tanıyacağını duyurdu.
AB BÖLÜNDÜ
İspanya Başbakanı ayrıca, Venezuela’ya insani yardım programı sunacaklarını ve ülkede tam demokrasinin sağlanması için mücadele edeceğini söyledi. İspanya’nın ardından Fransa, İngiltere, İsveç, Almanya, Avusturya, Hollanda, Letonya, Litvanya, Danimarka, Portekiz ve Çekya da aynı kararı aldı. İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt Twitter’dan yaptığı açıklamada güvenilir seçimler yapılana kadar Juan Guaido’yu tanıdıklarını aktarırken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da geçiş sürecinde AB ile kurulan Uluslararası Temas Grubu’nu desteklediklerini kaydetti. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ‘Guaido’yu anayasaya uyumlu tek meşru lider’ olarak nitelendirirken, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ise darbeye desteğin AB’yi böldüğünü itiraf etti. Blok, AB’nin kukla lideri tanıma konusunda henüz ortak bir noktada buluşamadığına dikkat çekti.
İTALYA ENGELLEDİ
Öte yandan, Venezuela’daki darbece ilişkin AB’nin ortak bir açıklama yapma yapmayı planladığı fakat bunu Roma hükümetinin engellediği öğrenildi.
‘Brüksel önce kendi içine baksın’
Nicolas Maduro’ya başkanlık seçimleri ilan etmesi için 8 gün mühlet veren darbeci Avrupa ülkelerinin kukla muhalif lider Juan Guaido’yu ‘Venezuela’nın geçici başkanı’ olarak tanımasına Caracas yönetiminden tepki gecikmedi. İspanyol La Sexta televizyonuna konuşan Maduro, “Avrupa Birliği neden dünyadaki bir başka ülkeye devlet başkanı seçimlerini tekrar etmeleri gerektiğini söylemiyor?” dedi. AB’nin, Mayıs 2018’de kazandığı devlet başkanlığının seçimlerinin verilerini tartışması konusunda ise Maduro, “Seçim olmasını reddetmiyorum ki, 2024’te zaten seçim var. Avrupa’nın Venezuela hakkında söylediklerini umursamıyoruz. İşsizlik ya da göç gibi sorunlarıyla ilgilenen Avrupa önce kendi içine baksın” ifadeleriyle karşılık verdi.
CIA’in Venezuela’dan sonraki hedefi Küba
Nicolas Maduro’ya başkanlık seçimleri ilan etmesi için 8 gün mühlet veren darbeci Avrupa ülkelerinin kukla muhalif lider Juan Guaido’yu ‘Venezuela’nın geçici başkanı’ olarak tanımasına Caracas yönetiminden tepki gecikmedi. İspanyol La Sexta televizyonuna konuşan Maduro, “Avrupa Birliği neden dünyadaki bir başka ülkeye devlet başkanı seçimlerini tekrar etmeleri gerektiğini söylemiyor?” dedi. AB’nin, Mayıs 2018’de kazandığı devlet başkanlığının seçimlerinin verilerini tartışması konusunda ise Maduro, “Seçim olmasını reddetmiyorum ki, 2024’te zaten seçim var. Avrupa’nın Venezuela hakkında söylediklerini umursamıyoruz. İşsizlik ya da göç gibi sorunlarıyla ilgilenen Avrupa önce kendi içine baksın” ifadeleriyle karşılık verdi.
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