14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,218
  • 5,9709
  • 220.099
  • 102.255
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Avrupa darbeci kuklayı tanıdı 

Dünyaya demokrasi dersi vermeye kalkan Avrupa Birliği ülkeleri,Venezuela’nın seçilmiş Başkanı Nicolas Maduro’yu deviremeyince kuklamuhalif lider Juan Guaido’yu ‘geçici devlet başkanı’ olarak tanıdı. 

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Venezuela’da ABD’den aldığı destekle kendisini ‘geçici devlet başkanı’ ilan eden kukla muhalif lider Juan Guaido’nun darbe girişimine Avrupa’dan destek yağdı. Her fırsatta dünyaya  ‘demokrasi’ dersi vermeye kalkan Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Venezuela’nın seçilmiş Başkanı Nicolas Maduro’ya dayattıkları 8 gün içerisinde seçimlerin ilan edilmesi talimatı reddedilince, Guaido’yu resmen tanıdı. 

KORSAN SEÇİM ÇAĞRISI 

Darbeye desteğin fitilini İspanya ateşledi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, soru almadan düzenlediği basın toplantısında, “İspanya hükümeti, Juan Guaido’yu Venezuela geçici devlet başkanı olarak resmen tanıyor” dedi. Guaido’dan en kısa zamanda ülkeyi özgür, demokratik, şeffaf ve güvenli seçimlere götürmesini isteyen Sanchez, uluslararası toplumun olası bir korsan seçimin sonuçlarını tanıyacağını duyurdu.

AB BÖLÜNDÜ

İspanya Başbakanı ayrıca, Venezuela’ya insani yardım programı sunacaklarını ve ülkede tam demokrasinin sağlanması için mücadele edeceğini söyledi. İspanya’nın ardından Fransa, İngiltere, İsveç, Almanya, Avusturya, Hollanda, Letonya, Litvanya, Danimarka, Portekiz ve Çekya da aynı kararı aldı. İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt Twitter’dan yaptığı açıklamada güvenilir seçimler yapılana kadar Juan Guaido’yu tanıdıklarını aktarırken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da geçiş sürecinde AB ile kurulan Uluslararası Temas Grubu’nu desteklediklerini kaydetti. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ‘Guaido’yu anayasaya uyumlu tek meşru lider’ olarak nitelendirirken, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ise darbeye desteğin AB’yi böldüğünü itiraf etti. Blok, AB’nin kukla lideri tanıma konusunda henüz ortak bir noktada buluşamadığına dikkat çekti. 

İTALYA ENGELLEDİ 

Öte yandan, Venezuela’daki darbece ilişkin AB’nin ortak bir açıklama yapma yapmayı planladığı fakat bunu Roma hükümetinin engellediği öğrenildi. 

‘Brüksel önce kendi içine baksın’ 

Nicolas Maduro’ya başkanlık seçimleri ilan etmesi için 8 gün mühlet veren darbeci Avrupa ülkelerinin kukla muhalif lider Juan Guaido’yu ‘Venezuela’nın geçici başkanı’ olarak tanımasına Caracas yönetiminden tepki gecikmedi. İspanyol La Sexta televizyonuna konuşan Maduro, “Avrupa Birliği neden dünyadaki bir başka ülkeye devlet başkanı seçimlerini tekrar etmeleri gerektiğini söylemiyor?” dedi. AB’nin, Mayıs 2018’de kazandığı devlet başkanlığının seçimlerinin verilerini tartışması konusunda ise Maduro, “Seçim olmasını reddetmiyorum ki, 2024’te zaten seçim var. Avrupa’nın Venezuela hakkında söylediklerini umursamıyoruz. İşsizlik ya da göç gibi sorunlarıyla ilgilenen Avrupa önce kendi içine baksın” ifadeleriyle karşılık verdi. 

CIA’in Venezuela’dan sonraki hedefi Küba

Nicolas Maduro’ya başkanlık seçimleri ilan etmesi için 8 gün mühlet veren darbeci Avrupa ülkelerinin kukla muhalif lider Juan Guaido’yu ‘Venezuela’nın geçici başkanı’ olarak tanımasına Caracas yönetiminden tepki gecikmedi. İspanyol La Sexta televizyonuna konuşan Maduro, “Avrupa Birliği neden dünyadaki bir başka ülkeye devlet başkanı seçimlerini tekrar etmeleri gerektiğini söylemiyor?” dedi. AB’nin, Mayıs 2018’de kazandığı devlet başkanlığının seçimlerinin verilerini tartışması konusunda ise Maduro, “Seçim olmasını reddetmiyorum ki, 2024’te zaten seçim var. Avrupa’nın Venezuela hakkında söylediklerini umursamıyoruz. İşsizlik ya da göç gibi sorunlarıyla ilgilenen Avrupa önce kendi içine baksın” ifadeleriyle karşılık verdi. 

Trafik polisinden kamyon sürücüsüne ‘Nereye böyle’ anonsu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Angelina Jolie Arakanlı Müslümanları ziyaret edecek

Angelina Jolie Arakanlı Müslümanları ziyaret edecek

"Trump günün yüzde 60'ını kendine ayırıyor"

'Trump günün yüzde 60'ını kendine ayırıyor'

Küresel ısınma Himalaya buzullarını eritecek

Küresel ısınma Himalaya buzullarını eritecek

Şırnak'ta terör operasyon: Hepsi imha edildi

Şırnak'ta terör operasyon: Hepsi imha edildi

İran'dan AB'ye INSTEX eleştirisi: Oturup sizi beklemeyeceğiz

İran'dan AB'ye INSTEX eleştirisi: Oturup sizi beklemeyeceğiz

Kayıp 3 gencin cansız bedenine ulaşıldı

Kayıp 3 gencin cansız bedenine ulaşıldı

'Babamın serbest bırakılması yönünde bir işaret yok'

'Babamın serbest bırakılması yönünde bir işaret yok'

BM Venezuela kararını açıkladı

BM Venezuela kararını açıkladı
 

POPÜLER HABERLER

Milli savunma sanayiinde müthiş başarı! ÇAFRAD´ın testleri tamam

Milli savunma sanayiinde müthiş başarı! ÇAFRAD´ın testleri tamam

Yerli otomobil için 'kenevir' önerisi

Yerli otomobil için 'kenevir' önerisi

Yarım tonluk ölü orkinoslar karaya vurdu

Yarım tonluk ölü orkinoslar karaya vurdu

GSS prim borcundan kurtulmak için son fırsat

GSS prim borcundan kurtulmak için son fırsat

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA