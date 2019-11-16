Avrupa DEAŞ’la yüzleşiyor

Ortadoğu’da kaosu körüklemek ve İslam dünyasını yıkmak adına terör örgütü DEAŞ’ı besleyip büyüten Avrupa’yı “Teröristler dönüyor” korkusu sardı. Batı toplumlarındaki radikalleri bölgeye sürerek DEAŞ üzerinden temizlemeye çalışan, Türkiye’nin uyarılarına rağmen terörle mücadelede istihbarat ortaklığına da yanaşmayan Avrupa, terör bumerangının kendisine dönmesi nedeniyle zor durumda kaldı. Teröristleri Suriye’de tutmayan ve teslim alıp yargılamaya da yanaşmayan Batılı ülkeler arasındaki DEAŞ çıkmazı, dün gerçekleştirilen uluslararası koalisyon toplantısında iyice gün yüzüne çıktı. Fransa’nın DEAŞ’lı teröristleri Suriye’ye en yakın ülke olarak Irak’ta yargılanması önerisi, ABD tarafından ‘sorumsuzluk’ olarak değerlendirildi.

IRAK YARGILASIN

ABD’nin başkenti Washington’da düzenlenen DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyona bağlı ülkelerin dışişleri bakanları toplantısına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da aralarında bulunduğu 30’dan fazla yetkili katıldı. Zirvede söz alan Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Avrupa vatandaşı DEAŞ’lıların kıtaya dönüşüne engel olmak için skandal bir öneri sundu. Le Drian, teröristlerin suçu işledikleri yere olabilecek en yakın yerolan Irak’ta adalet önüne çıkarılması gerektiği görüşünü savundu. Fransa’nın teklifine ABD’den sert tepki geldi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, üyelerin, vatandaşı olan savaşçıları geri alması gerektiğini söyledi.

‘TERÖRİSTLERİNİZİ ALIN’

ABD Dışişleri Terörle Mücadele Koordinatörü Nathan Sales de, Fransa’nın teklifi ile ilgili “Irak’ın onların problemini çözmesini beklemeleri sorumsuzluktur. Hala fırsat varken, hızla bu savaşçılar geri alınmalı” ifadelerini kullandı.

DEAŞ Karşıtı Uluslararası Koalisyonun Washington’daki dışişleri bakanları toplantısına, Fransa’nın “Avrupa vatandaşı teröristler Irak’ta yargılansın” önerisi damga vurdu.

SADECE BİN 300 TERÖRİST EVE DÖNDÜ

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi’nin verilerine göre 2011-2016 arasında DEAŞ’a 42 bin kişi katıldı. Bunların 5 binden fazlasının Avrupa’dan geldiği tahmin ediliyor. DEAŞ’a katılan 4 bin batı Avrupalının üçte biri ülkelerine döndü; kalanlar ise ya öldü ya izini kaybettirdi ya da tutuklu olarak hâlâ Irak ve kuzey Suriye’de bulunuyor. Egmont Enstitüsü’nün yayınladığı son rakamlara göre, Suriye ve Irak’ta toplam 500-550 civarında kadın ve erkek DEAŞ’lı bulunuyor. Bunlara ek olarak, 700-750 çocuğun da kamplarda tutulduğu düşünülüyor. Ancak çifte vatandaşlığa sahip DEAŞ’lılar da hesaba katıldığında, toplamda en az bin 200’ü aşkın DEAŞ ilişikli Avrupa vatandaşının Suriye ve Irak’ta bulunduğu tahmin ediliyor.