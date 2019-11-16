Avrupa DEAŞ’la yüzleşiyor
DEAŞ’lı teröristlerle ilgili istihbarat paylaşımını reddederek Türkiye’yi terörle mücadelede yalnız bırakan Avrupa’yı, ülkelerine iade için sıra bekleyen binlerce DEAŞ’lının korkusu sardı.
Ortadoğu’da kaosu körüklemek ve İslam dünyasını yıkmak adına terör örgütü DEAŞ’ı besleyip büyüten Avrupa’yı “Teröristler dönüyor” korkusu sardı. Batı toplumlarındaki radikalleri bölgeye sürerek DEAŞ üzerinden temizlemeye çalışan, Türkiye’nin uyarılarına rağmen terörle mücadelede istihbarat ortaklığına da yanaşmayan Avrupa, terör bumerangının kendisine dönmesi nedeniyle zor durumda kaldı. Teröristleri Suriye’de tutmayan ve teslim alıp yargılamaya da yanaşmayan Batılı ülkeler arasındaki DEAŞ çıkmazı, dün gerçekleştirilen uluslararası koalisyon toplantısında iyice gün yüzüne çıktı. Fransa’nın DEAŞ’lı teröristleri Suriye’ye en yakın ülke olarak Irak’ta yargılanması önerisi, ABD tarafından ‘sorumsuzluk’ olarak değerlendirildi.
IRAK YARGILASIN
ABD’nin başkenti Washington’da düzenlenen DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyona bağlı ülkelerin dışişleri bakanları toplantısına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da aralarında bulunduğu 30’dan fazla yetkili katıldı. Zirvede söz alan Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Avrupa vatandaşı DEAŞ’lıların kıtaya dönüşüne engel olmak için skandal bir öneri sundu. Le Drian, teröristlerin suçu işledikleri yere olabilecek en yakın yerolan Irak’ta adalet önüne çıkarılması gerektiği görüşünü savundu. Fransa’nın teklifine ABD’den sert tepki geldi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, üyelerin, vatandaşı olan savaşçıları geri alması gerektiğini söyledi.
‘TERÖRİSTLERİNİZİ ALIN’
ABD Dışişleri Terörle Mücadele Koordinatörü Nathan Sales de, Fransa’nın teklifi ile ilgili “Irak’ın onların problemini çözmesini beklemeleri sorumsuzluktur. Hala fırsat varken, hızla bu savaşçılar geri alınmalı” ifadelerini kullandı.
DEAŞ Karşıtı Uluslararası Koalisyonun Washington’daki dışişleri bakanları toplantısına, Fransa’nın “Avrupa vatandaşı teröristler Irak’ta yargılansın” önerisi damga vurdu.
SADECE BİN 300 TERÖRİST EVE DÖNDÜ
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi’nin verilerine göre 2011-2016 arasında DEAŞ’a 42 bin kişi katıldı. Bunların 5 binden fazlasının Avrupa’dan geldiği tahmin ediliyor. DEAŞ’a katılan 4 bin batı Avrupalının üçte biri ülkelerine döndü; kalanlar ise ya öldü ya izini kaybettirdi ya da tutuklu olarak hâlâ Irak ve kuzey Suriye’de bulunuyor. Egmont Enstitüsü’nün yayınladığı son rakamlara göre, Suriye ve Irak’ta toplam 500-550 civarında kadın ve erkek DEAŞ’lı bulunuyor. Bunlara ek olarak, 700-750 çocuğun da kamplarda tutulduğu düşünülüyor. Ancak çifte vatandaşlığa sahip DEAŞ’lılar da hesaba katıldığında, toplamda en az bin 200’ü aşkın DEAŞ ilişikli Avrupa vatandaşının Suriye ve Irak’ta bulunduğu tahmin ediliyor.
Brüksel’den Pompeo’ya Guantanamo yanıtı
Avrupa DEAŞ’lı savaşçıları uzun süre yok saydı. Radikalleşme süreçlerini büyük ölçüde Avrupa ülkelerinde tamamlamış olan ve iç güvenlik için ciddi bir tehdit olarak görülen bu kişilerin ülke dışına çıkması, adeta güvenlik tehdidinin “dışarı atılması” olarak görüldü. Avrupalılar, vatandaşları olan DEAŞ’lıların bir gün ülkelerine geri döneceği gerçeğiyle yüzleşmek istemedi. ABD’nin “DEAŞ’lılarınızı alın” baskısına yanıt veren Avrupa Dış İlişkiler Konseyi’nin (ECFR) Berlin Direktörü Josef Janning, Avrupa’nın tutumunun anlaşılır olduğunu söyleyerek “Çünkü bizim ABD’den farklı olarak Avrupa’da Guantanamo’muz yok. ABD’liler, hukuk süreci işletmeden insanları hapiste tutuyor” dedi.
‘DEAŞ biz birlik sağlayana dek ortadan kaldırılamaz’
ABD’nin başkenti Washington’da düzenlenen DEAŞ Karşıtı Koalisyon Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılan Mevlüt Çavuşoğlu, “Artık yeni bir vizyon oluşturma zamanı. DEAŞ biz amaç ve eylemde birlik sağlayana dek ortadan kaldırılamaz” dedi. Askerlerinin hayatlarını tehlikeye atarak 4 bin 500’den fazla DEAŞ’lı teröristi etkisiz hale getirmesine rağmen Türkiye, haksız yere DEAŞ’a karşı mücadeleyi zayıflatmakla suçlanmasının haksızlık olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, “DEAŞ biz amaç ve eylemde birlik sağlayana dek ortadan kaldırılamaz. DEAŞ, PYD/YPG/PKK ya da El-Kaide olsun, terör örgütleri arasında ayrımcılık yapmak DEAŞ’ın ekosistemini beslemektedir” diye konuştu. Çavuşoğlu, Türkiye’nin gelecekteki DEAŞ ile mücadelesi kapsamında yabancı teröristler ve ailelerinin ülkelerine döndürülmesini sağlayacağını vurguladı. Bakan Çavuşoğlu, “Bizim bölgemiz, yabancı terörist savaşçılar için bir çöplük değildir ve böyle de olmamalı. Bu teröristlerin vatandaşlığını ellerinden almak bu ülkeleri sorumluluktan da kurtarmıyor” ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu ayrıca, “Koalisyon ortaklarımızdan, PYD/YPG’den kendilerini ayrıştırmalarını bekliyoruz” dedi.
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