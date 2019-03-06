Avrupa DEAŞ’lıları vatandaşlıktan atıyor

Uluslararası koalisyon güçlerinin Suriye’nin Baghuz kasabasında kıstırılan çoğu Avrupa kökenli DEAŞ’lı teröristlere yönelik operasyonunda sona gelindi. Koalisyon ortağı terör örgütü YPG/PKK altın karşılığı DEAŞ’lıları teslim alıp serbest bırakırken, Batılı ülkeler ise kendi vatandaşı olan teröristlerin yurda dönüşünü engellemek için harekete geçti. Avrupa, DEAŞ’lıların Suriye’de yargılanması önerisi ABD Başkanı Donald Trump tarafından reddedilince, terör örgütüyle teması olan herkesi vatandaşlıktan çıkarma kararı aldı. Almanya’da Başbakan Angela Merkel hükümetinin Alman DEAŞ savaşçılarının vatandaşlıklarını iptal edecek bir yasa hazırladığı bildirildi.

TERÖRE YASAL ENGEL

WDR, NDR ve Süddeutsche Zeitung’un ortak haberine göre, Berlin yönetimi muhalefetteki partilerle de uzlaşarak ikinci bir ülkenin vatandaşlığına sahip 18 yaşın üzerinde ve çatışmalara katılanları Alman vatandaşlığından atacak yasayı bir hafta içerisinde meclise sunma kararı aldı. Adalet ve İçişleri Bakanlarının ortak çalışmasıyla oluşturulan planın halihazırda Suriye ya da Irak’ta tutuklu bulunan Alman savaşçılar için geçerli olmayacağı belirtildi. Yasa sayesinde tutuklu Alman DEAŞ’lılar Irak veya Suriye mahkemelerine havale edilirken, örgütle iltisaklı sivillerin de ülkeye girişi engellendi. Böylece Almanya, ABD ile Batılı ülkeler arasında çatışmaya neden olan “Avrupa kökenli DEAŞ’lılar nerede yargılanacak?” probleminden Almanya kendini kurtarmış oldu. ABD Başkanı Trump, Avrupa vatandaşı teröristlerin teslim alınarak kendi ülkelerinde yargılanmasını istiyordu.

PARİS VE LONDRA KABUL ETMİYOR

İngiltere’den 2015’te ayrılıp terör örgütü DEAŞ’a katılmak üzere Suriye’ye giden üç öğrenciden biri olan 19 yaşındaki Şamima Begüm, The Times gazetesine geçen şubat ayında mülakat vererek tartışmanın fitilini ateşlemişti. İngiliz hükümeti pişman olmadığını ancak artık Londra’ya dönmek istediğini söyleyen Begüm’ün vatandaşlığını bir haftada iptal etmişti. İngiltere’nin yanı sıra Fransa da kendi vatandaşı olan DEAŞ üyelerini sınırlarından içeri sokmayacağını açıklamıştı.