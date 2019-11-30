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Avrupa en çok iklimden korkuyor

Almanya’da termometrelerin yaz aylarında 40 dereceyi aşması, İsviçre Alplerinde kar kalmaması, Avustralya’da “Bitmez” denilen resiflerin yok olması, Amazon ormanlarının küle dönmesi… Küresel iklim değişikliğinde geri dönülemez noktaya gelindiğine işaret eden haberlerdeki artış, Avrupalıların önceliklerini değiştirdi. Avrupa Yatırım Bankası tarafından yapılan bir araştırma, Avrupalıların yaklaşık yarısının, terörden ve işsizlikten çok küresel ısınmadan korktuğunu ortaya koydu.

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BM’nin gelecek hafta düzenleyeceği Küresel İklim Zirvesi öncesi yayımlanan araştırma için aralarında Çin ve ABD olmak üzere 30 ülkeden 40 bin kişinin görüşlerine başvuruldu. Buna göre Avrupalıların yüzde 47’si işsizlik ve terörden çok küresel ısınmadan korkuyor. 

ABD’LİLER İNANMIYOR 

Araştırmanın diğer bir ilginç sonucu Çinlilerin yüzde 73’ünün, Amerikalıların ise yüzde 39’unun küresel ısınmayı ciddi bir tehdit olarak görmesi. Araştırmaya göre, Amerikalıların en büyük endişe kaynağı, sağlık sistemine erişim konusu. Avrupa’nın güneyinde yer alan Yunanistan, İtalya ve İspanya gibi ülkelerde yaşayan 15 ila 29 yaş grubu gençlerin ise yüzde 41’i, küresel ısınma yüzünden yaşadıkları yeri terk etmeleri gerektiğini görüşünü taşıyor. Yine araştırmaya katılan Avrupalıların yüzde 82’sine göre, küresel ısınmanın herkesin günlük yaşantısını olumsuz etkileme tehdidi oluşturuyor. Araştırmaya göre Avrupalıların yüzde 59’u, Amerikalıların yüzde 54’ü, Çinlilerin ise yüzde 80’ini “küresel ısınmanın tersine çevrilebilir olduğu” görüşünü taşıyor. 

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