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Dünya

Avrupa havacılık sektörü bugüne kadarki en kötü yılını yaşıyor

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü (EUROCONTROL), Kovid-19 salgını nedeniyle 2020'de Avrupa havacılık sektörünün bugüne kadarki 'en kötü yılı' ve 56,2 milyar avroluk maddi kayıp yaşadığını duyurdu.

AA04 Ocak 2021 Pazartesi 15:34 - Güncelleme: 04 Ocak 2021 Pazartesi 15:34
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Avrupa hava sahası trafiğini kontrol eden, merkezi Brüksel'de bulunan EUROCONTROL tarafından "Kovid-19'un Avrupa Havacılığına Etkisi ve 2021 Görünümü" başlıklı bir rapor yayımlandı.

Raporda, Avrupa havacılık sektörünün, geçen yıl Kovid-19 salgını nedeniyle bugüne kadarki "en kötü yılı" yaşadığı belirtilerek, 2020'de Avrupa'da uçuş sayısının bir önceki yıla göre yüzde 55 düşerek 6,1 milyona gerilediği, yolcu sayısının da 1,7 milyar azaldığı kaydedildi.

Avrupa'da havayolu şirketleri, havalimanları ve hava seyrüsefer hizmet sağlayıcılarının toplam maddi kaybının geçen yıl 56,2 milyar avro olduğu aktarılan raporda, havacılık sektöründe 190 bin kişinin işini kaybettiği bildirildi.

2021'de Avrupa trafiğinin, Kovid-19 aşısının uygulanmasının etkisiyle 2019 hava taşımacılığı hacminin yüzde 51'ine yakın bir toparlanmaya işaret edeceği belirtilen raporda, sektöre mali destek verilmesi çağrısında bulunuldu.

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