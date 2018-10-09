Avrupa hayaliyle gittiler, dayak yeyip geldiler

Kırklareli'nin Demirköy ve Pınarhisar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 27 kaçak göçmen yakalandı. Avrupa hayaliyle Kırklareli'nden Bulgaristan'a kaçamaya çalışan kaçak göçmenler ifadelerinde Bulgar polisleri tarafından yakalanarak para ve değerli eşyaları alındıktan sonra darp edilip Türkiye'ye geri gönderildiklerini iddia etti.

Yakalanan yabancı uyruklu şahıslar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.