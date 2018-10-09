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Avrupa hayaliyle gittiler, dayak yeyip geldiler

Kırklareli'nde Bulgaristan üzerinden Avrupa'daki ülkelere kaçmaya çalışan 27 yabancı uyruklu şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şahıslar Bulgar polisleri tarafından darp edildiklerini iddia etti.

  • İHA
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Kırklareli'nin Demirköy ve Pınarhisar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 27 kaçak göçmen yakalandı. Avrupa hayaliyle Kırklareli'nden Bulgaristan'a kaçamaya çalışan kaçak göçmenler ifadelerinde Bulgar polisleri tarafından yakalanarak para ve değerli eşyaları alındıktan sonra darp edilip Türkiye'ye geri gönderildiklerini iddia etti.
 
Yakalanan yabancı uyruklu şahıslar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
 

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