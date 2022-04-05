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Dünya

Avrupa hiç bu kadar misafirperver olmamıştı! O kriter kalktı

Litvanya hükümeti, Ukrayna'daki savaştan kaçıp Litvanya'ya sığınan mültecilerin belirli işler için dil koşulundan muaf tutulacağını duyurdu. Ukrayna'ya komşu Avrupa ülkeleri şimdiye kadar hiç görülmemiş misafirperverlikle mültecileri ağırlarken diğer kıta ülkeleri de Ukraynalıların kendi sınırlarından rahatlıkla giriş yapabilmesi için özel yasal düzenlemeler yapıyor.

AA5 Nisan 2022 Salı 13:32 - Güncelleme: 5 Nisan 2022 Salı 13:33
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Schengen Visa Info sitesine göre, Litvanya'daki birçok sektörde zorunlu tutulan dil bilme kriteri Ukraynalı mültecilere uygulanmayacak.

Ukrayna'dan gelen ve geçici koruma statüsünde bulunan mülteciler için Litvanca bilme zorunluluğu işverenlere bağlı olacak.

- AVRUPA ÜLKELERİ UKRAYNALI MÜLTECİLER İÇİN SEFERBERLİK GÖSTERİYOR

Rusya'nın saldırıları nedeniyle Ukrayna'yı terk eden sivillere kapısını açan Avrupa ülkeleri, Ukraynalılara ekonomik ve sosyal yardım sağlamada diğer ülkelerden gelen mültecilere kıyasla daha büyük seferberlikle hareket ediyor.

Ukrayna'ya komşu Avrupa ülkeleri şimdiye kadar hiç görülmemiş misafirperverlikle mültecileri ağırlarken diğer kıta ülkeleri de Ukraynalıların kendi sınırlarından rahatlıkla giriş yapabilmesi için özel yasal düzenlemeler yapıyor.

Bazı Avrupa ülkelerinde Ukrayna'dan gelen mültecilere kalacak yer bulunması için devletin yanı sıra halk da gönüllü oluyor, kimi ülkeler de barınmanın dışında mültecilerin sosyal ve ekonomik refahını sağlamak için uğraşıyor.

Birleşmiş Milletler verilerin göre, Rusya-Ukrayna savaşının başladığı 24 Şubat'tan bu yana 3,8 milyon sivil Ukrayna'yı terk etti.

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