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Dünya

Avrupa karıştı! Almanya'ya Rusya suçlaması

Polonya Başbakan Yardımcısı Jaroslaw Kaczynski, Almanya'yı Rusya ile yakın ilişkiler içinde olmakla suçladı.

AA3 Nisan 2022 Pazar 12:26 - Güncelleme: 3 Nisan 2022 Pazar 12:48
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Kaczynski, Alman Die Welt gazetesine verdiği röportajda, Rusya-Ukrayna savaşına değinerek "Alman hükümeti yıllardır (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin yönetimindeki Rusya'nın ne yaptığının farkına varmak istemedi. Sonucunu bugün görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın petrol ihracatından doğal gaza kıyasla beş kat daha fazla kazandığını dile getiren Kaczynski, Almanya'yı Ukrayna'ya yeterli silah tedarik etmemekle ve Rus petrol ithalatına ambargo koymamakla suçladı.

Polonya Adalet Bakanı Zbigniew Ziobro da Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'yı hedef alan yaptırımlara en fazla muhalefetin Almanya'dan geldiğini söylemişti.

Ziobro, Almanya'nın Rusya'ya yönelik sert yaptırımlara karşı duran en önemli aktör olduğunu, Macaristan'ın ise bu konuda "günah keçisi" ilan edildiğini savunmuştu.

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