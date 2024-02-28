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Dünya

Avrupa Konseyi, Navalnıy'ın ölümüne ilişkin etkin bir soruşturma yürütülmesi çağrısında bulundu

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric, Rusya'dan cezaevinde hayatını kaybeden muhalif Aleksey Navalnıy'ın ölümüne ilişkin etkin bir soruşturma yürütmesi çağrısında bulundu.

AA28 Şubat 2024 Çarşamba 19:01 - Güncelleme:
Avrupa Konseyi, Navalnıy'ın ölümüne ilişkin etkin bir soruşturma yürütülmesi çağrısında bulundu
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Avrupa Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Genel Sekreter Buric, Strazburg'da Navalnıy'ın eşi Yulia Navalnaya ile görüştü.

Buric, Navalnaya'ya eşinin ölümünden ötürü başsağlığı dileyerek, Navalnıy'ın ölümünün, daha önce maruz kaldığı belirtilen insan hakları ihlallerinden ayrı tutulamayacağı değerlendirmesinde bulundu.

Bu ihlaller kapsamında, Navalnıy'a yönelik zehirleme girişimi, insanlık dışı ve aşağılayıcı muamele olduğunu savunan Buric, bu durumundan Rus yetkililerini sorumlu tuttu.

Buric, Rusya'nın, Navalnıy hakkındaki kararlar da dahil Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinden çıkan tüm kararlara uymak zorunda olduğunu ifade etti.

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, Rusya'nın Navalnıy'ın ölümüne ilişkin etkin bir soruşturma yürütmesini istedi.

NAVALNIY'IN CEZALANDIRILMASI VE ÖLÜMÜ

Kremlin'e muhalif Aleksey Navalnıy, zehirlendiği iddiasıyla Almanya'nın başkenti Berlin'de tedavi gördükten sonra 17 Ocak 2021'de başkent Moskova'ya dönüşünde havalimanında gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Rusya Federal Cezaevi Hizmetlerinin (FSİN) talebi üzerine 2 Şubat 2021'de Moskova Şehir Mahkemesinde Navalnıy aleyhinde açılan dava sonuçlanmış; Navalnıy'ın geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıl ertelenmiş hapis cezası, adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle normal hapis cezasına çevrilmişti.

Rus mahkemesi, Ağustos 2023'te cezaevinde bulunan Navalnıy'ı aşırılık yanlısı topluluk oluşturmaktan 19 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Navalnıy, Ocak 2022'de Rusya'da terörle ve aşırıcılıkla bağlantılı kişilerin bulunduğu listeye dahil edilmişti.

FSİN, 16 Şubat'ta, mahkum Navalnıy'ın cezaevinde hayatını kaybettiğini ve ölüm nedeninin araştırılacağını bildirmişti.

  • Avrupa Konseyi
  • Navalnıy
  • soruşturma

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