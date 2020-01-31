Avrupa Konseyi yabancı terörist savaşçıların çocuklarının geri alınmasını istedi

AA 31.01.2020 07:44 - Güncelleme: 31.01.2020 07:44

Fransa'nın Strazburg kentinde devam eden AKPM Kış Dönemi Genel Kurulu'nda oylanan karar tasarısı 10 "hayır" oyuna karşı 83 "evet" oyuyla kabul edildi. 10 parlamenter ise çekimser kaldı.

Kararda, "Avrupa Konseyine üye ülkelere Suriye ve Irak bölgesinde bulunan DEAŞ mensubu ve vatandaşları olan yabancı terörist savaşçılarının çocuklarını gecikmeden geri alması" çağrısında bulunuldu.

Bu çocukların kamplarda terk edildiğini, gıda, su ve sağlık hizmetlerinden yoksun olduğu ifade edilen kararda, çocukların aynı zamanda şiddete maruz kalma riski bulunduğu belirtildi.

Kararda, üye ülkelerin Birleşmiş Milletler'in çocuk haklarına ilişkin anlaşmayı imzalayarak silahlı çatışmalardan etkilenen çocukları korumaya almayı taahhüt ettiği de vurgulandı.

Oylamadan önce düzenlenen oturumda konuşan Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic, yabancı savaşçıların Avrupa ülkelerine dönmesinin güvenlik açısından endişe yarattığını, ancak çocukların ailelerinin yaptıklarından sorumlu olmadığını söyledi.

Mijatovic, "DEAŞ savaşçılarının çocuklarının (Suriye'deki) kamplarda ölmesine izin vermek, Avrupa'da veya başka bir yerde daha fazla güvenlik sağlamayacaktır. Tek yol, bu çocukları ülkelerine geri göndermektir." ifadelerini kullandı.