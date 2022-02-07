Avrupa Merkez Bankası enflasyon açıklaması!

AA 7 Şubat 2022 Pazartesi 19:55 - Güncelleme: 7 Şubat 2022 Pazartesi 19:55

Lagarde, Avrupa Parlamentosu (AP) Ekonomik ve Mali İşler Komitesi'nin "Parasal Diyalog" oturumuna video konferans yöntemiyle katıldı.

Geçen yılın son çeyreğinde Omicron varyantının hızla yayılması nedeniyle uygulanan tedbirler neticesinde büyümenin kız kaybettiğini anımsatan Lagarde, buna rağmen Avro Bölgesi gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) salgın öncesi seviyelerine yaklaştığını belirtti.

Lagarde, mevcut salgın dalgası ve uygulanan kısıtlamaların bu yılın başındaki büyüme verilerini olumsuz etkilemesini beklediğine işaret ederek, "Arz darboğazları ve yüksek enerji maliyetlerinin kısa vadede ekonomik aktiviteyi azaltması bekleniyor." dedi.

Mevcut salgın dalgasının ekonomik faaliyete öncekilerden daha az zarar verdiğini söyleyen Lagarde, darboğazların hafiflemeye başladığına dair işaretler olmakla birlikte bunun bir süre daha devam edeceğini anlattı.

Lagarde, Avro Bölgesi'nde enflasyonun ocak ayında yüzde 5,1'e çıktığını anımsatarak, "Enflasyon büyük ihtimalle yakın gelecekte yüksek seviyede kalacak. Enerji fiyatları enflasyondaki artışın ana nedeni olmaya devam ediyor." diye konuştu.

Enerji maliyetlerinin birçok sektörde fiyatları yukarı taşıdığına işaret eden Lagarde, mevsimsel faktörler, artan nakliye ve gübre maliyetleri nedeniyle gıda fiyatlarının da yükseldiğini anımsattı.

Lagarde, çok sayıda mal ve hizmetin fiyatlarının belirgin şekilde yükselmesiyle birlikte fiyat artışının daha yaygın hal aldığını ifade etti.

Salgınla ilgili belirsizliklerin bir miktar azaldığını anlatan Lagarde, jeopolitik gerilimlerin arttığını ve sürekli yüksek enerji maliyetlerinin tüketim ve yatırım üzerinde beklenenden daha güçlü bir yavaşlamaya neden olabileceğini belirtti.

Lagarde, "Aralık ayı beklentilerimizle karşılaştırıldığında, özellikle kısa vadede enflasyon görünümüne ilişkin riskler yukarı yönlü seyretmektedir. Fiyat baskıları beklenenden daha yüksek ücret artışlarına yol açar veya ekonomi daha hızlı tam kapasiteye dönerse, enflasyon daha yüksek olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Özellikle yüksek enerji fiyatlarının ekonomiye nasıl yansıyacağını ve genel görünümü nasıl etkileyeceğini dikkatle inceleyeceklerini vurgulayan Lagarde, "Enflasyonun daha önce beklenenden daha uzun süre yüksek kalması ancak bu yıl içinde düşüşe geçmesi olası." ifadesini kullandı.

Avro Bölgesi'nde ocak ayında yıllık enflasyon enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 5,1'e ulaşarak kayıtlardaki en yüksek seviyesine çıktı.

Enflasyon, ECB'nin yüzde 2'lik hedefinin çok üzerine çıkmış oldu.



Avrupa'da enerji ürünleri başta olmak üzere genel fiyat düzeylerindeki yükseliş dikkati çekiyor.