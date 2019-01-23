Avrupa ordusuna ilk adım

Rusya ile Çin’in dünya siyasetindeki etkisini artırması ve Trump ABD’sinin liberal Avrupa’nın hamiliğini terk etmesinin ardından yaklaşan küresel siyasi krizde ortada kalmaktan çekinen Almanya ile Fransa, ortaklığını askeri düzeye de taşıyan yeni tip bir iş birliğini duyurdu. Almanya’nın Aachen kentinde bir araya gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Alman Şansölyesi Angela Merkel, ‘Alman-Fransız İş Birliği ve Entegrasyon Anlaşması’nı imzaladı. Tarih olarak iki ülke arasında 22 Ocak 1963’te imzalanan Elysée Anlaşması’nın 56’ncı yıl dönümünü seçilirken, imza töreni sonrası konuşan Almanya Başbakanı Merkel Avrupa ordusuna ilk adımı attıklarını söyledi.

BERLİN’E BMGK İZNİ

Ortak güvenlik için iki ülkeye silahlı bir saldırı olduğunda birlikte karşı koyacaklarını aktaran Merkel, “Bu askeri seçenekleri de içeriyor. Ortak savunma endüstrisi, ortak silah satış politikaları geliştirmeliyiz. Böylece bir Avrupa ordusu oluşması için iki ülkenin üzerine düşen görevi yerine getirmiş olacak” dedi. Elysée Anlaşması’nın temeli üzerine hazırlanan ve 7 başlık altında 28 maddenin bulunduğu 16 sayfadan oluşan yeni anlaşmaya göre, iki ülke arasında askeri alanda ‘Savunma ve Güvenlik Konseyi’, ekonomik alanda ise ortak ‘Ekonomi Uzmanları Konseyi’ oluşturulacak. Başta Avrupa Birliği (AB) ve tüm uluslararası platformlarda ortak pozisyon belirlenmesi adına çeşitli kurumların sürekli istişare içerisinde olacağı vurgulanan anlaşmada ayrıca, “Almanya’nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) daimi üye olarak alınması Alman-Fransız diplomasisinin önceliğidir” ifadesi kullanıldı.

KITAYI KORUMA HEDEFİ

Törende söz alan Fransa lideri Macron ise “Birlik, dayanışma, tutarlık. Bugün Almanya ile olan görevimiz: Avrupa’yı halklarımızı dünya değişimlerinden korumak için bir kalkan yapmak. Bu, Şansölye Merkel ile imzaladığım Aachen Antlaşması’nın anlamı” şeklinde konuştu. Barışın değerini unutanların geçmişte işlenen suçlara ortak olduğuna dikkat çeken Macron, “Ben halklarımızı korumak için Avrupa’yı güçlendirmeyi tercih ediyorum. Aachen Antlaşması ile yaptığımız şey budur” dedi.