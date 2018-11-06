Avrupa Parlamentosu Ticaret Komitesi, Japonya ile AB arasında yapılan ticaret anlaşmasına onay verilmesi tavsiyesinde bulundu Avrupa Parlamentosu Ticaret Komitesi, Avrupa Birliği ve Japonya arasında imzalanan ticaret anlaşmasının onaylanmasını tavsiye etti.