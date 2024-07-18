Avrupa Parlamentosunda von der Leyen'e tepki: Soykırım sizin mirasınız

AB ülkelerinde 6-9 Haziran'da yapılan seçimlerin ardından Birliğe üye ülkelerin liderleri tarafından bir kez daha AB Komisyonu Başkanı adayı olarak önerilen von der Leyen, güvenoyu yoklaması öncesinde AP Genel Kuruluna hitap etti.

Von der Leyen'in ardından söz alan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban öncülüğünde yeni kurulan "Avrupa'nın Vatanseverleri" grubundan Kinga Gal, "Avrupa, bugün 5 yıl öncesine göre çok daha zayıf." dedi.

Gal, von der Leyen yönetiminin, Avrupa'yı barış yerine giderek savaşa yaklaştırdığını, kötü bir göç anlaşması imzaladığını, Avrupalı çiftçilere zarar verdiğini, Avrupa'nın rekabet gücünü baltaladığını, yolsuzluk şüphesi taşıyan aşı üretim sözleşmelerine imza attığını söyledi.

Kinga Gal, von der Leyen'in hitabına atıfta bulunarak, "Duyduğuma göre, üye devletlerin egemenliğini zayıflatmaya devam etmeyi planlıyorsunuz." ifadesini kullandı.



Von der Leyen'in, hukukun üstünlüğü ilkesini, ülkesi Macaristan'a siyasi şantaj için kullandığını savunan Gal, Macaristan'ın AB dönem başkanlığını boykot etmek için de AB kurumlarını kullandığını dile getirdi. Gal, "Bu nedenle Avrupa'nın Vatanseverleri bugün sizi desteklemeyecek." dedi.



- "KESİNLİKLE TARAFLI DAVRANDINIZ"



İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin öncülük ettiği "Avrupalı Muhafazakarlar ve Reformistler (ECR)" grubundan Polonyalı Milletvekili Joachim Stanisław Brudzinski de "Herkes AB'nin ne durumda olduğunu görüyor. Koşullar giderek daha da kötüleşiyor, yaşam pahalılığı artıyor. Şirketler kıtamızdan kaçıyor. Çaresiz çiftçiler sokaklarda gösteri yapıyor. Artık dünyada bir oyuncu olarak sayılmıyoruz." diye konuştu.

Von der Leyen'in politikalarından Macaristan gibi ülkesi Polonya'nın da olumsuz etkilendiğini anlatan Brudzinski, "Komisyon Başkanı olarak tarafsız olmanız gerekirdi. Kesinlikle taraflı davrandınız." dedi.



Brudzinski, von der Leyen'e bugün destek vermeyeceklerini dile getirdi.

- "SOYKIRIM SİZİN MİRASINIZ"



Sol gruptan Fransız Milletvekili Manon Aubry, "Ayda 30 bin avrodan fazla kazandığınızı biliyorum ama her 3 Avrupalıdan 1'i öğün atlamak zorunda kalıyor." ifadesini kullandı.



Aubry, AB Adalet Divanının, AB Komisyonu hakkında dün Kovid-19 aşı anlaşmalarında şeffaf davranmadığı yönünde verdiği karara değinerek, "Bayan von der Leyen, bugün buraya gelmemelisiniz bile. Hakimlerin huzuruna çıkmalısınız." diye konuştu.

Gazze'deki duruma da atıfta bulunan Aubry, "Gazze Şeridi'nde soykırımın faili olan Binyamin Netanyahu'ya karşı çıkmadınız ve bu (soykırım) sizin mirasınızdır." değerlendirmesini yaptı.



Aubry, grubunun von der Leyen'e güvenoyu yoklamasında destek vermeyeceğini kaydetti.