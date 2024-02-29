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Dünya

Avrupa Parlamentosu'ndan ilk çağrı... Gazze'de ''acil ve kalıcı ateşkes'' istendi!

Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda, 'Dünyada insan hakları ve demokrasinin durumu ile AB'nin buna yönelik politikası' konulu 2023 raporu hazırlandı. 265 lehte, 253 aleyhte ve 10 çekimser oyla kabul edilen raporun 62'inci maddesine, 'Gazze'de acil ve kalıcı ateşkes çağrısı' eklendi.

AA29 Şubat 2024 Perşembe 00:28 - Güncelleme:
Avrupa Parlamentosu'ndan ilk çağrı... Gazze'de ''acil ve kalıcı ateşkes'' istendi!
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Avrupa Parlamentosu (AP) ilk kez, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de "acil ve kalıcı ateşkes" çağrısında bulundu.

AP Genel Kurulunda "Dünyada insan hakları ve demokrasinin durumu ile AB'nin buna yönelik politikası" konusunda hazırlanan 2023 raporu, 265 lehte, 253 aleyhte ve 10 çekimser oyla kabul edildi.

RAPORA "ACİL ATEŞKES ÇAĞRISI" EKLENDİ

AP'deki Sol Grup üyelerinin değişiklik talebinde bulunduğu raporun 62'nci maddesine "Gazze'de acil ve kalıcı ateşkes çağrısı" eklendi.

Revize edilerek onaylanan yeni raporda, "AB'ye, üye ülkelere ve uluslararası topluma Gazze Şeridi'nde, herkesin gıda ve suya kesintisiz erişimini sağlamak amacıyla özellikle acil ve kalıcı bir ateşkes çağrısında bulunulur." ifadesi yer aldı.

HAMAS'IN TASFİYESİ ŞART KOŞULMUŞTU

Böylece AP ilk kez, Gazze'de ateşkes çağrısında bulunmuş oldu. 18 Ocak'ta kabul edilen kararda, "kalıcı ateşkes", tüm esirlerin serbest bırakılması ve Hamas'ın tasfiyesi şartlarına bağlanmıştı.

Genel Kurulda dün söz konusu rapora ilişkin yapılan oturumda birçok milletvekili, raporda Gazze'ye yer verilmemesini eleştirerek, AB'yi İsrail'i işlediği suçlara rağmen cezasız bırakmakla suçlamıştı.

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