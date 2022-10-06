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Dünya

Avrupa Parlamentosu'ndan Rusya çağrısı: Uluslararası mahkeme kurulsun

Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği (AB) ülkelerine Ukrayna'ya askeri yardımları büyük oranda artırma ve Rusya'nın Ukrayna'ya karşı işlediği saldırganlık suçu için geçici bir uluslararası mahkeme kurulması çağrısında bulundu.

AA6 Ekim 2022 Perşembe 15:51 - Güncelleme:
Avrupa Parlamentosu'ndan Rusya çağrısı: Uluslararası mahkeme kurulsun
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AP Genel Kurulunda Ukrayna'daki son gelişmelerle ilgili yapılan oylama sonucunda karar 26 ret, 36 çekimser ve 504 lehte oyla kabul edildi.

Ukrayna'da yapılan "sahte" referandumların "boş ve hükümsüz" sayıldığı kararda, "Rusya'nın nükleer silah kullanma tehdidinin AB'yi Ukrayna'ya daha fazla yardım etmekten caydırmayacağı" ifade edildi.

Kararda, bu konuda tereddütleri olan üye devletler, savaşın bir an önce bitmesi için gerekli askeri yardımlarda adil paylaşımda bulunmaya davet edildi.

- GEÇİCİ ULUSLARARASI MAHKEME KURMA ÇAĞRISI

Kararda ayrıca Ukrayna'ya karşı saldırı suçu için "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ve Ukrayna'daki savaşı planlamaktan, başlatmaktan ve yürütmekten sorumlu tüm Rus sivil ve askeri yetkililerinin ve vekillerinin yargılanacağı" bir "ad hoc" uluslararası mahkemenin kurulması çağrısında bulunuldu.

- AVRUPA KRİTİK ALTYAPISININ KORUNMASINI ARTIRMA İHTİYACI

Kararda ayrıca Kuzey Akım boru hatlarındaki patlamalara da değinilerek şunlar kaydedildi:

"Patlamalar, Rus fosil yakıtlarına bağımlılığı artırma politikasının ne kadar tehlikeli olduğunu ve enerjinin silah olarak kullanılmasının yeni bir boyuta taşındığını gösteriyor. Karar, üye ülkeleri Avrupa'nın kritik altyapısının korunmasını bir öncelik olarak ele almaya, dış saldırılara karşı direncini artırmaya ve Doğu Avrupa ve Batı Balkanlar'daki ortakların direncini daha fazla desteklemeye çağırıyor."

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