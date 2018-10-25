Avrupa Parlamentosu'ndan Suudi Arabistan'a ambargo çağrısı

Avrupa Parlamentosu, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin uluslararası soruşturma yapılması ve sorumluluklarının tespit edilmesi durumunda Suudi yetkililere yaptırım uygulanması çağrısında bulunan karar tasarısını onayladı.