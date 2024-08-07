İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ağustos 2024 Çarşamba / 2 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,4692
  • EURO
    36,5884
  • ALTIN
    2586.46
  • BIST100
    9989.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Avrupa, şimdiye kadar Ukrayna'ya 108 milyar avro mali, insani ve askeri destek sağladı
Dünya

Avrupa, şimdiye kadar Ukrayna'ya 108 milyar avro mali, insani ve askeri destek sağladı

Ukrayna'nın Rusya ile devam eden savaştan galip çıkacağını açıklayan Avrupa Birliği (AB), savaşın başlamasından bu yana Kiev yönetimine toplam 108 milyar avroluk mali, insani ve askeri destek sağladı.

AA7 Ağustos 2024 Çarşamba 13:37 - Güncelleme:
Avrupa, şimdiye kadar Ukrayna'ya 108 milyar avro mali, insani ve askeri destek sağladı
ABONE OL

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, X sosyal medya hesabından, AB ve üye ülkelerin savaşın başlamasından beri Ukrayna'ya verdikleri desteğe ilişkin paylaşım yaptı.

AB'nin savaşın ilk gününden bu yana Ukrayna'nın yanında yer aldığına işaret eden von der Leyen, "AB ve üye ülkeler olarak Ukrayna'ya yaklaşık 108 milyar avroluk destek sağladık." ifadesini kullandı.

AB'DEN UKRAYNA'YA DESTEK

Von der Leyen, Ukrayna'nın savaştan galip çıkacağını belirterek, "AB, gerekli olduğu sürece Ukrayna ve halkının yanında olmaya devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

YARDIMLARIN DAĞILIMI

AB verilerine göre, Birlik ve üye ülkelerin savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna'ya sağladığı 108 milyar avroya yakın yardımın 52 milyar avrosu finansal, mali ve insani destek olurken, 39 milyar avrosu askeri yardım şeklinde gerçekleşti. 17 milyar avro da AB ülkelerine sığınan Ukraynalılara harcandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.