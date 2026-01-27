İSTANBUL 16°C / 9°C
Dünya

Avrupa siyasetinde yeni adım... AKPM'nin meclis başkanı belli oldu

Avusturyalı siyasetçi Petra Bayr, merkezi Fransa'nın Strazburg kentindeki Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin (AKPM) yeni başkanı seçildi.

AA27 Ocak 2026 Salı 00:35 - Güncelleme:
Avrupa siyasetinde yeni adım... AKPM'nin meclis başkanı belli oldu
AKPM Genel Kurulu'nda başkanlık için yapılan oylamada, Bayr 164 oy alırken, İsveçli rakibi Victoria Tiblom 50 oy topladı.

Bayr, ilk turda yeterli çoğunluğa ulaşarak AKPM'nin 36. başkanı seçildi.

Bir yıllığına seçilen Bayr'ın, yeniden seçilmesi halinde görev süresi bir yıl daha uzatılabilecek.

Petra Bayr, "AKPM'de başkanlık görevini üstlenen 5. kadın siyasetçi" oldu.

Bayr, AKPM'nin kış oturumu kapsamında yaptığı konuşmada, "Savaşsız bir Avrupa ve dünya vizyonuyla birleşmiş bulunuyoruz." dedi.

Avrupa Konseyinin adaletsizlik karşısında asla sessiz kalmaması gerektiğini vurgulayan Bayr, Rusya-Ukrayna savaşına da değindi.

Bayr, Avrupa Konseyinin uluslararası hukuku, ülkelerin toprak bütünlüğünü ve çatışmaların barışçıl şekilde çözülmesini savunmaya devam edeceğinin altını çizerek, "Bu savaş, yalnızca bir devletin egemenliğine yönelik ihlal değil; bu ayrıca uluslararası hukuka, Avrupa'daki barış düzenine ve insan haklarının temellerine yönelik bir ihlal." ifadesini kullandı.

Hukukun gücünün her koşulda üstün gelmesi gerektiğinin altını çizen Bayr, Avrupa Konseyi ve başta gençler olmak üzere tüm vatandaşlar arasında daha fazla yakınlık sağlamak istediğini kaydetti.

