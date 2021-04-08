Avrupa tek ses oldu: Türklerin hiçbir suçu veya sorumluluğu yok

AA 08 Nisan 2021 Perşembe 16:57 - Güncelleme: 08 Nisan 2021 Perşembe 17:54

Von der Leyen'den önce AB Komisyonu Başkanı olarak görev yapan Juncker, Michel ve von der Leyen'in 6 Nisan'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmelerinde Michel'in Erdoğan ile yan yana sandalyelerde oturması, von der Leyen'in ise daha uzakta bir koltukta oturması üzerine Avrupa basınında çıkan eleştirilerle ilgili değerlendirme yaptı.

Kendisinin de görevi sırasında benzer protokol durumları yaşadığını belirten Juncker, Politico internet sitesine konuyla ilgili verdiği demeçte, geçmişte AB Konseyi başkanları ile yaptığı seyahatlerde "protokol itibarıyla herkes açısından Konsey Başkanının birinci sırada, Komisyon Başkanının ikinci sırada olduğunu" söyledi.

Dönemin AB Konseyi başkanları Donald Tusk veya Herman Van Rompuy ile seyahatlerinde protokol düzenine her zaman uyduğunu kaydeden Juncker, "Normalde Konsey Başkanına ayrılan sandalyenin yanında benim de bir sandalyem olurdu. Ancak bazen benim de koltukta oturduğum oldu." dedi.

Juncker, yine de von der Leyen'e uygulanan protokolün farklı olması gerektiğini dile getirerek, "Bence von der Leyen'in Michel ile aynı seviyede oturtulması iyi olurdu ama protokol açısından Konsey Başkanı birinci sırada gelir." diye konuştu.

- LİBERATİON: TÜRKLERİN SORUMLULUĞU YOK

Avrupa basınında da Ankara'daki protokol olayıyla ilgili haberler çıktı. Fransa'nın Liberation gazetesinin haberinde, "Türkiye Cumhurbaşkanı ve Avrupa Konseyi Başkanı ile bir toplantı sırasında kenarda bir koltuğa getirilen AB Komisyonu Başkanı, çok rahatsız oldu. Aslında birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından kadın düşmanı olarak gösterilen sahne Avrupa protokolüne titizlikle saygı gösteriyor." ifadesi kullanıldı.

Haberde, "Her zamanki gibi görsellere güvenmemek gerekiyor. Gerçekte Avrupa Birliği'nin protokolünün uygulandığı bu koreografide Türklerin hiçbir suçu veya sorumluluğu yok." vurgusu yapıldı.

- ESKİ FRANSIZ BÜYÜKELÇİ: "TÜRKİYE, AB PROTOKOLÜNÜ UYGULADI"

Fransa'nın daha önce İsrail, BM ve ABD'de büyükelçiliğini yapmış olan diplomat Gerard Araud da Twitter hesabından yaptığı birçok paylaşımda, yaşanan olayda Türkiye'nin sorumluluğu bulunmadığını belirterek "Türkiye AB'nin protokolünü uygulamıştır." ifadesini kullandı.

Sorunun bu protokolden kaynaklandığını vurgulayan Araud, bazı gazetecilerin Türkiye'yi eleştiren paylaşımlarına yanıt vererek "Bir gazeteci bir kez daha bir dosya hakkında araştırma yapmadan karar veriyor. Sorumluluk AB'nin protokolünde, Türkiye'de değil." değerlendirmesinde bulundu.

Eski Büyükelçi Araud, başka bir Fransız gazetecinin paylaşımına tepki göstererek, "Emin olun, Türkiye'nin hiçbir sorumluluğu yok. Türkiye, AB protokolünü uyguladı." mesajını paylaştı.

- ESKİ İTALYAN BÜYÜKELÇİ: ""BU TÜR ZİYARETLERDE NE OLACAĞI ADIM ADIM BELLİDİR"

İtalya'nın eski Ankara Büyükelçisi Carlo Marsili de bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik cinsiyetçiliğe varan suçlamaları alakasız bulduğunu söyledi. Marsili, Adnkronos ajansına yaptığı açıklamada, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in birçok kez Türkiye'ye geldiğini ve böyle bir durumun hiç yaşanmadığına dikkati çekti.

Marsili, kendisinin de büyükelçilik döneminde sıkça resmi ziyaretlerin hazırlığını yaptığını anımsatarak "Bu tür ziyaretlerde ne olacağı adım adım bellidir. Michel ve von der Leyen eğer aynı seviyedeyse bunu belirtmek ve eşit muamele talep etmek yeterdi. İki tarafın protokol heyetlerinin önceden konuşup aralarında anlaşmaları gerekiyor. Neden önceden aralarında bir anlaşma olmadığını anlamıyorum. Büyükelçilik, söz konusu düzeni eğer uygun bulmuyorsa bunu söylemesi yeterdi. Genelde bu durumda karşı taraf da zaten buna uyar." ifadelerini kullandı.

- AB SÖZCÜSÜ: "HERKESİN ODAKLANMASI GEREKEN KONU TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER OLMALI"

AB yönetiminin Ankara ziyaretindeki protokol olayı AB Komisyonu sözcülerinin her gün düzenlediği basın toplantısında geniş yer buldu.

Komisyonun Sözcüsü Eric Mamer, konuyla ilgili soruları yanıtlarken bu tür ziyaretlerde böyle olayların olabileceğini belirtti. Mamer, AB'nin Türkiye ile ilişkiler hakkında vermek istediği mesajlara dikkat çekmek istediklerini söyledi.

AB Konseyinin protokol ekibinin Türkiye'ye gittiğini ancak AB Komisyonunun protokol işlerini Türkiye'deki AB delegasyonu kanalıyla yürüttüğünü ifade eden Mamer, "Bir olay olduğu doğru. Ama Başkan von der Leyen yine de toplantıya devam etme kararı aldı. Bence herkesin odaklanması gereken konu Türkiye ile ilişkiler olmalı." dedi.

Mamer, AB kurumlarının başkanlarının eşit muamele görmesi gerektiğini ve bir daha benzer bir olay yaşanmaması için von der Leyen'in ekibinden gerekli önlemleri almasını istediğini aktardı.

- MİCHEL ZİYARETİN GÖLGELENMESİNDEN DOLAYI ÜZGÜN

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, 6 Nisan'da Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmelerinde kendisinin Erdoğan ile yan yana sandalyelerde oturması, Ursula von der Leyen'in ise daha uzakta bir koltukta oturması üzerine eleştirilmişti.

Eleştiriler üzerine "Bazı görüntüler benim duruma duyarsız kaldığım izlenimi yarattı. Bunlar gerçeği yansıtmamaktadır." açıklamasını yapan Michel, eleştiriler üzerine yaptığı açıklamada, görüşme sırasında uygulanan protokol düzeninin ziyaretin önemini gölgelemesinden üzüntü duyduğunu bildirmişti.