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Dünya

Avrupa ülkeleri koronavirüs tedbirlerini artırıyor

Avrupa'nın tamamını etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının sayısı her geçen gün artmaya devam ederken, ülkeler de salgının daha fazla yayılmasını önlemek için ek tedbirler alıyor.

AA21 Mart 2020 Cumartesi 14:36 - Güncelleme: 21 Mart 2020 Cumartesi 14:41
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Dün ilk ölüm vakasının gerçekleştiği Sırbistan'da virüs bulaşan kişi sayısı 149'a yükselirken, hükümet de olağanüstü hal (OHAL) kapsamında daha önce aldığı serbest dolaşım kısıtlamasına ilişkin ek tedbirler getirdi.

Önceki günden itibaren 20.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanan Sırbistan'da, bugün saat 20.00'den itibaren ülke genelindeki tüm kafe, restoran ve alışveriş merkezlerinin kapatılması kararlaştırıldı.

Çin'den tıbbi yardım ve doktorları getiren bir uçağın bugün ülkeye ulaşması bekleniyor.

- BULGARİSTAN ŞEHİRLERİNİN GİRİŞ-ÇIKIŞLARINDA POLİS KONTROLLERİ

Bulgaristan'da virüs bulaşan kişi sayısı 142'ye yükselirken, büyükşehirlerin giriş-çıkışlarından polis kontrolleri uygulaması başladı.

Şehir parkları ve yeşil alanlarda serbest dolaşım yasaklanırken, OHAL kapsamında İçişleri Bakanlığının hastaların konumlarını cep telefonları üzerinden takip edeceği de bildirildi.

Bosna Hersek'te Kovik-19 bulaşan sayısı 90'a yükselirken, ülkedeki iki entiteden biri olan Bosna Hersek Federasyonu'nda (FBiH) 18 yaşın altında ve 65 yaşın üstündeki herkesin sokağa çıkması yasaklandı, entitede gece yarısından itibaren toplu taşıma durduruldu.

Kriz Masasının aldığı yeni tedbirlerin uygulanıp uygulanmadığını kanton polislerinin kontrol edeceği ve tedbirlere uymayanlara 250 ile 750 avro arasında para cezası kesileceği bildirildi.

- VİRÜSÜN BULAŞTIĞI KİŞİ SAYISI ARTMAYA DEVAM EDİYOR

Kovid-19 bulaşan kişi sayısının 479'a çıktığı Polonya'da da salgın nedeniyle daha önce ilan edilen "acil durum" nisan ayının ortasına kadar uzatılırken, karantina şartlarına uymayanların 7 bin avroya kadar para cezasına çarptırılabileceği belirtildi.

Belçika'da da Kovid-19 tanısı konanların sayısı son 24 saatte 558 artarak 2 bin 815'e, can kaybı ise 30 artarak 67 kişiye yükseldi. Kovid-19 şüphesiyle hastaneye kaldırılanların sayısı da 299 artarak bin 89 oldu.

Virüs bulaşanların sayısı Avusturya'da 2 bin 664, Çekya'da 904, Yunanistan'da 495, Slovenya'da 341, Slovakya'da 137, Macaristan'da 103, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'ta 76, Kosova'da ise 24 oldu. Hayatını kaybedenlerin sayısı Avusturya'da 7'ye, Yunanistan'da ise 13'e çıktı.

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