Avrupa ülkeleri Türkiye'ye 6,5 milyon avro yardım yapacak

AB Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Suriye'deki depremzedeler için 3,5 milyon avro acil insani yardım yapılacak. Bununla ilk etapta depremden etkilenenlerin barınma, su, gıda ve temizlik maddesi gibi ihtiyaçlarının temininin yanı sıra arama kurtarma çalışmalarına destek verilecek.

AB Komisyonu, Türkiye'deki depremzedeler için de 3 milyon avroluk acil durum yardımıyla çalışmalara katkı sağlayacak.

- AB'DEN TÜRKİYE'YE ZİYARET

AB Komisyonunun kriz yönetimi, sivil koruma ve insani yardımlardan sorumlu üyesi Janez Lenarcic'in de yarın Türkiye'ye geleceği bildirildi.

AB Komisyonu, Lenarcic'in Türkiye'deki deprem bölgelerinde yardım çalışmalarının koordinasyonu hakkında temaslarda bulunacağı belirtildi.

- İSVEÇ

İsveç, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelerin ihtiyaçlarında kullanılmak üzere 37 milyon kron (yaklaşık 3 milyon 438 bin dolar) yardımda bulunma kararı aldı.

İsveç Sivil Savunma Bakanı Carl Oskar Bohlin, bir gün önce Türkiye ve Suriye'deki depremzedelerin ihtiyaçlarında kullanılmak üzere 7 milyon kron yardım açıkladıklarını, buna 30 milyon kron daha ekleyerek toplam yardımın 37 milyon krona çıkarıldığını aktardı.

İnşaat ve lojistik uzmanlarını da Türkiye'ye gönderdiklerini dile getiren Bohlin, arama ve kurtarma ekipmanlarını da Türkiye'ye sevk ettiklerini söyledi.

- İSPANYA

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonunun Türkiye ve Suriye'ye yaptığı yardım çağrısı kapsamında 1,5 milyon avronun hemen gönderileceğini açıkladı.

Sosyal medyadan yardımı duyuran Albares, basına yaptığı açıklamada da "İspanyol dayanışması tamamen Türkiye'nin hizmetindedir." dedi.

Sivil toplum kuruluşları ve özerk yönetimlerin yardımları da devam ediyor. Cantabria özerk hükümeti deprem mağdurlarına yardım için 100 bin avro gönderdiğini açıklarken, İspanya'daki 6 STK de ülke genelinde para yardımı toplamak için kampanya başlattı.

Başkent Madrid'de bazı meydanlarda ve metro çıkışlarında, STK üyeleri, kampanya ile ilgili halkı bilgilendirmeye başladı.

- LİTVANYA

Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis de Türkiye'ye 500 bin avro değerinde çadır, battaniye, tıbbi malzeme ve ilaç gönderileceğini duyurdu.

Landsbergis, yardımın bir kısmının da nakit olarak gerçekleşeceğini belirterek, "Ayrıca 40 kişilik kurtarma ekibini de gönderiyoruz. Yardımın ihtiyaç duyulan yere mümkün olan en kısa sürede ulaştırılması için müttefiklerimizle birlikte çalışacağız." ifadesini kullandı.

- BOSNA HERSEK

Bosna Hersek Bakanlar Konseyi de düzenlenen olağanüstü oturumunda, merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin oluşturduğu "hasarları onarmak adına" Türkiye'ye 500 bin avroluk yardım kararını onayladı.

- BELÇİKA

Belçika Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Türkiye ve Suriye'deki depremler için 5 milyon avroluk insani yardım yapılacağı bildirildi.

Belçika, günde 100 kişiyi tedavi edecek kapasitede 80 doktor ve hemşire ile ekipmandan oluşan sahra hastanesi de kuracağını duyurdu.

- İNGİLTERE

İngiltere de dün gönderdiği 77 kişilik arama kurtarma ekibinin ardından depremzedelere destek olmak için tekrar ihtiyaç malzemeleri ve tıbbi müdahalede bulunacak bir ekip gönderme kararı aldı.

İçinde 15 bin kişinin ihtiyacını karşılayacak miktarda çadır, battaniye ve hijyen ürünü ile ameliyat yapma kapasitesine sahip personelin bulunduğu tıbbi müdahale ekibinin Türkiye'ye gönderilmesine ilişkin değerlendirmede bulunan Dışişleri Bakanı James Cleverly, "Türkiye ve Suriye'ye ihtiyaç malzemeleri gönderiyoruz. Bu malzemeler içinde hijyen ürünleri, insanları bu korkunç soğuklarda sıcak tutacak battaniye ve çadırlar yer alıyor. Önceliğimiz Türk hükümeti. BM ve uluslararası ortaklarımızla ihtiyacı olanlara hayat kurtaracak desteği vermek." diye konuştu.