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Dünya

Avrupa ülkelerinden Ukrayna'ya destek sözü

Almanya, Fransa, İtalya, Polonya, İspanya, İngiltere ile Avrupa Birliğinin (AB) yayımladığı ortak bildiride, Ukrayna'ya desteğin sürdürüleceği bildirildi.

DHA13 Aralık 2024 Cuma 11:35 - Güncelleme:
Avrupa ülkelerinden Ukrayna'ya destek sözü
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Almanya, Fransa, İtalya, Polonya, İspanya ve İngiltere dışişleri bakanları ile AB Yüksek Temsilcisi'nin ortak yayımladığı 'Almanya Bildirisi'nde, yetkililerin Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile Berlin'de bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, "Ukrayna için kapsamlı, adil ve kalıcı barış ve Avrupa için kalıcı güvenlik hedefleri birbirinden ayrılamaz. İşte bu nedenle, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü yasa dışı savaşın bin günden fazla sürmesinin ardından dayanışmamızı sürdürüyoruz" denildi.

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