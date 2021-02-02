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Dünya

Avrupa ülkesinde çarpıcı iddia! Tank ateşe verildi

Belarus'ta kimliği belirsiz bir saldırganın, Belarus Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir tankı protesto amacıyla yaktığı öne sürüldü.

star.com.tr02 Şubat 2021 Salı 20:33 - Güncelleme: 02 Şubat 2021 Salı 20:33
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Belarus'ta kimliği belirsiz bir protestocu başkent Minsk yakınlarındaki bir demiryolu platformunda nakliyesi sırasında bir tankı ateşe verdiği iddia edildi. 

Video Telegram kanalı "Basta!" Tarafından yayınlandı.

Saldırganın, Belarus’ta süregelen halk olaylarına karşı ordunun sessiz kalmasını protesto etme gerekçesiyle Belarus Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir T-72 savaş tankını ateşe verdiği bildirildi.

1 Şubat’ta gerçekleştiği öne sürülen olayın ardından askeri teçhizat taşıyan bir trenin Orsha şehrine doğru hareket ettiği bildirildi.

star.com.tr

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