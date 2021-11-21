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Dünya

Avrupa ülkesinde halk sokağa döküldü

Hollanda'da yüzlerce gösterici, ev bulma sorununu ve aşırı kira artışlarını protesto etti. Hollanda'nın Utrecht kentinde Jaarbeurs Meydanı'nda düzenlenen protestoya yüzlerce kişi katıldı.

AA21 Kasım 2021 Pazar 18:45 - Güncelleme: 21 Kasım 2021 Pazar 18:45
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Gösteride yapılan konuşmalarda, artan konut fiyatları, kiraların yükselmesi, sosyal konut bekleme sürelerinin uzunluğu ve özel sektörde uygun ev bulmanın zorluklarına dikkat çekildi.

Konut krizini çözmek için harekete geçilmesini sağlamak için topluca hareket edilmesi gerektiğine vurgu yapılırken, herkes için daha uygun fiyatlı konut ve konut güvenliği için hükümetin müdahale etmesi ve önlem alması talep edildi.

Daha sonra yürüyüş yapan göstericiler, "Yaşamak bir haktır" ve "Bekleme listesinde yaşayamazsın" pankartı ile "Yaşamak istiyoruz", "İnsanlık pazarın üstündedir", "Rutte 10 yıldır iktidarda, evsizlerin sayısı iki katına çıktı" ve "Evler insanlar içindir, kar yapmak için değil" yazılı dövizleri taşıdı.

Çok sayıda polisin görev aldığı gösteride, "Mücadele et yaşamak bir haktır", "Asgari ücretle ev bulamıyoruz" ve "Konut pazarı karıştığı için biz ayağa kalktık" sloganları atıldı.

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