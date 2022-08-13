Avrupa ülkesinden Bayraktar TB2 jesti

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş aylardır devam ederken Litvanya'dan Ukrayna'ya destek adımı gelmişti.

Ukrayna'ya, Bayraktar TB2 göndermek için halk kendi arasında para toplamıştı. Baykar şirketi ise bu kampanyaya kayıtsız kalmak istemeyip ücretsiz olarak Litvanya'ya Bayraktar TB2 yollamıştı.

"ŞİRKET OLARAK BİR ŞEYLER YAPMAK İSTEDİK"

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ise kampanyayı organize eden Laisves TV'ye yaptığı konuşmada, "Yüz binlerce Litvanyalının gönüllü olduğu bu kampanyadan çok etkilendik. Şirket olarak bir şeyler yapmak istedik. Bayraktar TB2'yi ücretsiz vermek, Litvanyalıların dayanışmasına katkıda bulunmak istedik." demişti.

BAYRAKTAR TB2'YE ÖZEL PUL BASTILAR

Bu olayın ardından Litvanya Posta Teşkilatı, halkın Ukrayna'ya göndermek üzere Bayraktar TB2 almak için para toplamasını, Türk İHA'sı için özel bir posta pulu basarak ölümsüzleştirdi.

"BASILAN PULLARIN YARISINDAN FAZLASI ÇOKTAN SATILDI"

Litvanya'nın Ankara Büyükelçisi Ricardas Degutis, "Litvanya Posta Teşkilatı 45 bin pulu dolaşıma soktu. Basılan pulların yarısından fazlası çoktan satıldı. Bu girişim oldukça başarılı oldu." açıklamasını yaptı.

Pulun üzerinde, uçan Bayraktar TB2 SİHA'nın çizimi yer alıyor.

"LİTVANYA'DA SATILAN EN POPÜLER PUL"

Posta pulları, 2 eurodan postanelerde ve internette satışa sunuldu.

Büyükelçi Degutis, "Basılan Bayraktar pulları Litvanya'da bu yıl en çok satılan en popüler olan pullardan. Pulların satışından elde edilecek paraların yarısı Ukrayna'ya bağışlanacak." dedi.

Bayraktar TB2 SİHA alınması için düzenlenen bağış kampanyasında 3 günde 5 milyon euro toplandı.