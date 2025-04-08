İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, bölgesel güvenlik, savunma işbirliği ve insansız hava araçlarının ortak üretimi konularına odaklanarak Türk yetkililerle üst düzey görüşmeler yapmak üzere Pazartesi günü Ankara'ya gitti. Yabancı basın ziyaretin, Roma'da yapılması planlanan hükümetler arası zirve öncesinde gerçekleştiğini ve İtalya'nın Türkiye ile bağlarını güçlendirme çabalarını yansıttığını ifade etti.

Haberde, İtalyan Bakan'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildiği ve ayrıca, Savunma Bakanı Yaşar Güler ile bir araya gelerek, özellikle Akdeniz'deki sıcak noktalar ve ikili askeri işbirliğine odaklanarak acil uluslararası gelişmelerin ele alındığı vurgulandı.

Haberde, bu ziyaretin, İtalya'nın, Orta Doğu, Lübnan'daki artan istikrarsızlık ve Kızıldeniz'deki deniz tehditleri, NATO içinde gerilimi azaltma stratejileri konusunda koordinasyon, Libya dahil olmak üzere birçok cephede gerginliklerin arttığı bir dönemde NATO müttefiki Türkiye ile stratejik bağları güçlendirme konusundaki aciliyetini vurguladığı belirtildi.

TÜRKİYE'NİN ARTAN ETKİSİ

Ankara'nın, çeşitli bölgesel ve uluslararası güç dengelerinin giderek daha merkezi bir noktasında yer aldığı ifade edilen haberde, Türkiye'nin Gazze'deki savaş ve Suriye'deki kırılgan istikrar gibi karmaşık krizlerin yönetilmesinde kritik öneme sahip olduğu aktarıldı. Ayrıca stratejik bir konuma sahip olan Türkiye'nin, aynı zamanda Karadeniz dinamikleri ve Orta Asya, Kafkaslar ve Balkanlar'ın istikrara kavuşturulması çabalarında da önemli bir aktör olduğu vurgulandı. Türkiye'nin uzak bölgelerde artan etkisine de vurgu yapılan haberde, Ankara'nın Afrika'ya doğru da etki alanını genişletmiş durumda olduğu ve Ukrayna'da barışa yönelik diplomatik çabalara ilişkin önemli bir oyuncu konumunda olduğu vurgulandı.

Crosetto söz konusu ziyarette, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile savunma ve NATO caydırıcılığı, Avrupa kıtası ve silahlı kuvvetlerimiz arasındaki potansiyel iş birliğini görüştük. Türk mevkidaşım Yaşar Güler ile görüşmemiz ortak ilgi alanlarındaki konuları derinleştirmek için değerli bir fırsat. Özellikle Orta Doğu'da devam eden krizle ilgili endişelerimizi paylaştık, özellikle Suriye ve Afrika'daki durumlara odaklandık" dedi.

TÜRK SAVUNMA SANAYİİNE ÖVGÜ

Habede, ziyaret kapsamında önemli bir konunun savunma işbirliği olduğu vurgulandı. Crosetto, "Baykar ile anlaşmanın imzalanması, savunma sanayisinin iki lider oyuncusu arasında yenilikçi ve sağlam bir iş birliğine doğru atılmış önemli bir adımı temsil ediyor" dedi. Crosetto ayrıca, "Hızla değişen bir dünyada İtalya ile Türkiye arasındaki ilişkinin giderek daha merkezi hale gelmesi bekleniyor" ifadelerini kullandı.