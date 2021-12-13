İSTANBUL 15°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Aralık 2021 Perşembe / 5 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,7613
  • EURO
    15,6191
  • ALTIN
    789.345
  • BIST100
    2038.67
Dünya

Avrupa ülkesinden tepki çeken PKK kararı!

İsveç Dışişleri Bakanı Linde, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'li isimlerle görüştü. Linde, 'İsveç, aktif partner olmaya devam ediyor' derken, alçak örgüte maddi yardımın 2023 yılında 376 milyon dolara çıkarılması kararlaştırıldı.

13 Aralık 2021 Pazartesi 08:55 - Güncelleme: 13 Aralık 2021 Pazartesi 08:55
ABONE OL

ABD Dışişleri Bakanlığı heyetinin, eli kanlı terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG ile geçtiğimiz ay görüşmesinin ardından örgütle yeni bir temas gerçekleştirildi. Bu kez İsveç Dışişleri Bakanı Linde, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı olan YPG'li isimlerle görüştü.

Linde ve beraberindekiler, sözde "Suriye Demokratik Meclisi" Eşbaşkanı İlham Ahmed ile bir araya geldi. Görüşmenin, ABD'nin zırhlı araçlarla donatılan ve askeri eğitim verilen YPG'ye yardımları sürdürdüğü bir dönemde yapılması dikkat çekti.

2023 YARDIMI 376 MİLYON DOLAR

İsveç'in, çocukları kaçıran terör örgütü YPG'ye şimdiye kadar 210 milyon dolarlık destek aktardığı belirtiliyor. Söz konusu miktarın, 2023 yılında 376 milyon dolara çıkarılması planlanıyor.

İsveçli Bakan, Twitter adresinden yaptığı fotoğraflı paylaşımda, ülkesinin YPG ile ortak olmayı sürdürdüğü şeklinde ifadelere imza attı.

"AKTİF PARTNER OLMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Ann Linde, "Kuzeydoğu Suriye'deki durum hakkında İlham Ahmed ile samimi bir görüşme gerçekleştirdik. İsveç, aktif partner olmaya devam ediyor." diye yazdı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.