Avrupa Yatırım Bankası Gürcistan'a 250 milyon avroluk kredi verdi

Kredi sözleşmesi, Gürcistan Maliye Bakanı İvane Maçavariani ile Avrupa Yatırım Bankası Başkan Yardımcısı Vazil Hudak tarafından başkent Tiflis'te imzalandı.

Hükümet binasında düzenlenen törene Gürcistan Başbakanı Mamuka Bahtadze, Gürcü bakanlar ve Avrupa Birliği (AB) Tiflis Büyükelçisi Carl Hartzell de katıldı.

İmza töreninin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Başbakan Bahtadze, 250 milyon avroluk kredinin Gürcistan'a verilen önemli bir destek olduğunu vurgulayarak, Avrupa Yatırım Bankası'nın, Gürcistan'a en çok yatırım yapan uluslararası kurumlardan biri olduğunu, banka ile somut iş birliğinin gelecekte de süreceğini söyledi.

Bahtadze, Avrupa Yatırım Bankası'ndan alınan kredinin, Gürcistan'ı Azerbaycan ve Ermenistan'a bağlayan yol projeleri için kullanılacağını belirterek, "Bankanın ayırdığı 250 milyon avroluk finans kaynağı, Rustavi-Kırmızı Köprü ile Rustavi-Sadakhlo otoyollarının inşası ve rehabilitasyon projelerine yönlendirilecek." dedi.

Avrupa Yatırım Bankası Başkan Yardımcısı Hudak da Gürcistan'ın AB ile entegrasyon sürecinin ilerlediğini, bu yolda Gürcü tarafa yardımcı olmak istediklerini ifade etti.

Hudak, Avrupa Yatırım Bankası'nın Gürcistan'a sağladığı 250 milyon avroluk kredinin AB'nin daha önce Gürcistan'a ayırdığı 6,1 milyar dolarlık yardım fonunun bir parçası olduğunu söyledi.