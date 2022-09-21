Avrupa zor durumda: Hava durumu için dua ediyorum

Berlin yönetimi, yaklaşan kış mevsimi öncesi sıkı tedbirler almaya çalışıyor. Doğalgaz depolarının tam doluluğa yaklaştığı Almanya'da, soğuk günlerin aksaklık olmadan atlatılması planlanıyor. Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, doğalgaz depolama tanklarıyla ilgili çabaların "iyi gittiğini" söylerken, "Sadece bu kış için yeterli." uyarısında bulundu.

'TASARRUFLU OLMAMIZ GEREK'

Habeck, düzenlediği basın toplantısında, "Gaz tasarrufu ile her şey yolunda giderse ve hava konusunda şanslı olursak, kışı iyi geçirme şansımız olur." dedi.

'HAVADAN YANA ŞANSLI OLMALIYIZ'

Alman Bakan, bununla ilgili beklentisini aktarırken, hava durumu konusunda dua ettiğini söyledi. Habeck, "Havadan yana şanslı olmamız için dua ediyorum." diye ekledi.

Avrupa'nın en büyük ekonomisindeki yetkililer, gaz depolarının büyük ihtimalle kıştan sonra boş olacağını düşünüyor.