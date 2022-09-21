İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Eylül 2022 Çarşamba / 25 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,3206
  • EURO
    18,1807
  • ALTIN
    985.49
  • BIST100
    3277.5
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Avrupa zor durumda: Hava durumu için dua ediyorum
Dünya

Avrupa zor durumda: Hava durumu için dua ediyorum

Almanya'da yaşanan doğalgaz krizi nedeniyle Berlin yönetimi, yaklaşan kış mevsimi öncesi sıkı tedbirler almaya çalışıyor. Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, 'Havadan yana şanslı olmamız için dua ediyorum' dedi.

21 Eylül 2022 Çarşamba 08:26 - Güncelleme:
ABONE OL

Berlin yönetimi, yaklaşan kış mevsimi öncesi sıkı tedbirler almaya çalışıyor. Doğalgaz depolarının tam doluluğa yaklaştığı Almanya'da, soğuk günlerin aksaklık olmadan atlatılması planlanıyor. Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, doğalgaz depolama tanklarıyla ilgili çabaların "iyi gittiğini" söylerken, "Sadece bu kış için yeterli." uyarısında bulundu.

'TASARRUFLU OLMAMIZ GEREK'

Habeck, düzenlediği basın toplantısında, "Gaz tasarrufu ile her şey yolunda giderse ve hava konusunda şanslı olursak, kışı iyi geçirme şansımız olur." dedi.

'HAVADAN YANA ŞANSLI OLMALIYIZ'

Alman Bakan, bununla ilgili beklentisini aktarırken, hava durumu konusunda dua ettiğini söyledi. Habeck, "Havadan yana şanslı olmamız için dua ediyorum." diye ekledi.

Avrupa'nın en büyük ekonomisindeki yetkililer, gaz depolarının büyük ihtimalle kıştan sonra boş olacağını düşünüyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.