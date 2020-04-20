Avrupa'da ölümcül strateji: Büyük kumar! Pişman olup vazgeçenler ve yola devam edenler...

20 Nisan 2020 Pazartesi 09:22 - Güncelleme: 20 Nisan 2020 Pazartesi 09:37

Avrupa'da koronavirüse karşı sürü bağışıklığı stratejisini uygulayan iki ülkeden biri olan İsveç'te işler yolunda gitmiyor. Ülkede ölüm sayıları komşularından kat kat fazla. İsveç'te koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı bin 300'e yaklaşırken, bu sayı Danimarka'da 346 , Norveç'te 164, Finlandiya'da ise 90.

Vaka sayısı 14 bin 358'e yükselen İsveç'te günlük yaşam sürüyor. Bazı kısıtlamalar getirilse de restoran, kafeler ve okullar açık. Avrupa'nın birçok bölgesinde kiliseler kapalıyken İsveç'te halk kiliselere gitmeye devam ediyor. Getirilen kısıtlamalar arasında ise huzur evlerine ziyaret yasağı, restoranlarda aralıklı oturma ve 50'den fazla katılımlı etkinliklere yasak gibi maddeler bulunuyor.

"HERKESİN EVDE KALMASI GEREKSİZ"



İsveç'de Başbakan Stefan Lofven'in koronavirüsle mücadelede uyguladığı stratejinin mimarı ise, İsveç Halk Sağlığı Kurumu Başkanı Anders Tegnell. Corona virüsün her şartta insanlara bulaşma potansiyeli bulunduğunu vurgulayan Tegnell, "Hastalık her tarafı yayıldıktan sonra ha içeride kalmışsın ha dışarıda, bunun önemi yok. Sınırları kapatmanın virüsle savaşta bir değişiklik yapacağını sanmıyorum" düşüncesini savunmaya devam ediyor.

BİLİM İNSANLARI UYARDI



"Diğer ülkelerin yaptığı gibi biz de corona virüsün geç yayılmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bunu sağlamanın yolu ise virüsü taşıyan hastaların evlerinde kalmalarını sağlamak" diyen virüs uzmanı Anders Tegnell, sınırların kapatılmasını ya da çocukların okuldan mahrum edilmesinin gereksiz olduğunu savunuyor. İsveçli 2 bin bilim insanı hükümete açık bir mektup göndererek, sağlık yetkililerinin tutumunu eleştirmişti.

HOLLANDA İKİNCİ ÜLKE



Hollanda, koronavirüs salgınına karşı İsveç'le birlikte Avrupa'da "sürü bağışıklığı" yöntemi uygulayan iki ülkeden birisi. Belçika ise, komşusu Hollanda'yı "gevşek davranmakla" suçlayarak, sınırlarını kapattı ve zorunlu haller dışında sokağa çıkma yasağı uyguladı.

Ancak ortaya çıkan rakamlar, Belçika'nın aldığı katı önlemlere rağmen, Hollanda'dan iyi durumda olmadığını ortaya koydu. Belçika'da vaka sayısı 38 bin ölü sayısı ise 5 bin 638 iken Hollanda'da vaka sayısı 32 binde, ölüm sayısı ise 3 bin 884'te kaldı.

İNGİLTERE GERİ ADIM ATTI



İngiltere'de koronavirüse karşı sürü bağışıklığı sistemini hayata geçiren ülkelerden biriydi ancak tehlike artınca bu stratejiden vazgeçildi. İlk başlarda nüfusun en az yüzde 60’ına virüsün bulaşması yoluyla toplumsal bağışıklılık kazanılması stratejisi güden İngiliz hükümeti, eleştiriler ve toplamda ölü sayısının 250-300 bin arasında olacağını gösteren raporların ardından geri adım atmıştı. İngiltere'de vaka sayısı 114 bin, ölüm sayısı ise 15 bin 546.

SÜRÜ BAĞIŞIKLIĞI NEDİR?



Sürü Bağışıklığı, nüfusun bağışıklık sistemi güçlü grubunun hastalığa geliştirdiği dirençle salgının etkisinin gittikçe azalmasını ifade eder. Stratejinin başarıya ulaşması için nüfusun olabildiğince fazla kısmının virüsü taşıması ve buna bağışıklık kazanması gerekiyor. Hastalığa direnç geliştiremeyen risk grubundakiler için kitlesel ölüm riskinin oldukça yüksek olduğu değerlendiriliyor.