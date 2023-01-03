İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Ocak 2023 Salı / 11 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,7394
  • EURO
    20,0606
  • ALTIN
    1102.39
  • BIST100
    5661.1
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Avrupa'da dikkat çeken artış! 19 dereceye kadar ulaştı
Dünya

Avrupa'da dikkat çeken artış! 19 dereceye kadar ulaştı

Macaristan'da mevsim normallerinin üstünde seyreden hava sıcaklığı 2 Ocak'ta 18,2 derece ölçülürken, Polonya'da ise yılın ilk gününde hava sıcaklığı 19 dereceye ulaşarak tüm zamanların en sıcak ocak ayının yaşanmasına neden oldu.

AA3 Ocak 2023 Salı 02:03 - Güncelleme:
Avrupa'da dikkat çeken artış! 19 dereceye kadar ulaştı
ABONE OL

Macaristan Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugüne kadar yapılan ölçümlerde 2 Ocak'taki en yüksek sıcaklığın, 1992 yılında Szentgotthard kentinde 16,4 derece olarak ölçüldüğü belirtildi.

Açıklamada, Fülöphaza kentinde bugün sıcaklığın 18,2 derece olarak kayda geçtiği aktarıldı.

Önümüzdeki günlerde sıcaklığın azalacağı kaydedilerek, sıcaklığın yine mevsim normallerinin üstünde seyredeceği vurgulandı.

POLONYA'DA YILIN İLK GÜNÜ REKOR SICAKLIKLA GEÇTİ

Polonya'da yılın ilk gününde hava sıcaklığı 19 dereceye ulaşarak tüm zamanların en sıcak ocak ayının yaşanmasına neden oldu.

Polonya Meteoroloji Kurumundan yapılan açıklama göre başkent Varşova dahil ülkenin büyük kesiminde 1 Ocak'ta yüksek sıcaklıklar kaydedildi.

Aralık 2022'de eksi 18 derecenin altına düşen hava sıcaklıkları 2023'ün ilk gününde 19 dereceye ulaştı. Bu, tüm zamanların en sıcak ocak ayı olarak kayıtlara geçti.

Polonya aralıkta son on yılın en yoğun kar yağışını da yaşamıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.