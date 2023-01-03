Macaristan Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugüne kadar yapılan ölçümlerde 2 Ocak'taki en yüksek sıcaklığın, 1992 yılında Szentgotthard kentinde 16,4 derece olarak ölçüldüğü belirtildi.

Açıklamada, Fülöphaza kentinde bugün sıcaklığın 18,2 derece olarak kayda geçtiği aktarıldı.

Önümüzdeki günlerde sıcaklığın azalacağı kaydedilerek, sıcaklığın yine mevsim normallerinin üstünde seyredeceği vurgulandı.

POLONYA'DA YILIN İLK GÜNÜ REKOR SICAKLIKLA GEÇTİ

Polonya'da yılın ilk gününde hava sıcaklığı 19 dereceye ulaşarak tüm zamanların en sıcak ocak ayının yaşanmasına neden oldu.

Polonya Meteoroloji Kurumundan yapılan açıklama göre başkent Varşova dahil ülkenin büyük kesiminde 1 Ocak'ta yüksek sıcaklıklar kaydedildi.

Aralık 2022'de eksi 18 derecenin altına düşen hava sıcaklıkları 2023'ün ilk gününde 19 dereceye ulaştı. Bu, tüm zamanların en sıcak ocak ayı olarak kayıtlara geçti.

Polonya aralıkta son on yılın en yoğun kar yağışını da yaşamıştı.