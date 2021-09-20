Avrupa'da doğalgaz krizi ciddileşiyor! Norveç harekete geçti

Reuters 20 Eylül 2021 Pazartesi 14:49 - Güncelleme: 20 Eylül 2021 Pazartesi 15:51

Buna göre Norveç devleti, kamu enerji şirketi Equinor'un önümüzdeki 12 ay boyunca iki offshore sahasından doğalgaz ihracatını artırmalarına izin verecek.

Rus Gazprom'dan sonra Avrupa'nın ikinci büyük doğalgaz tedarikçisi olan Equinor, hükümetin Trol ve Oseberg sahalarından 1 Ekim'den itibaren doğalgaz ihracatında toplam 2 milyar metreküp artışa izin verdiğini açıkladı.

Reuters hesaplamalarına göre bu artış, Norveç'in yıllık doğalgaz ihracatının yaklaşık %2'sine tekabül ediyor.

Avrupa doğalgaz fiyatları için gösterge olan Hollanda TFF doğalgaz vadeli fiyatları yıl başına kıyasla %200'den fazla artarak tarihi zirveye yükseldi.