Güney Kıbrıs Avrupa'da işçilerinin en fazla iş bıraktığı ülke oldu

Avrupa İşçi Sendikaları Enstitüsü, Avrupa´da 2000-2009 ile 2010-2017 yılları arasında çeşitli grevler nedeniyle iş bırakan işçilerin çalışmadığı günleri belirleyen bir rapor hazırladı.

Güney Kıbrıs, Avrupa´da grevler nedeniyle işçilerinin en fazla iş bıraktığı ülke oldu. Rapora göre 2010-2017 yılları arasında Kıbrıslı işçiler 316 gün çalışmadı.

Fransa´da ise aynı yıllar arasında her bin işçiye göre değerlendirildiğinde işçilerin çalışmadığı gün sayısı 125 oldu.

2000-2009 yılları arasında da bu sayı 127 olarak belirlendi.

Listede Fransa´nın ardından 66 gün ile Norveç, 54 gün ile Danimarka geliyor. Dördüncü sırada 50 gün ile İspanya yer alıyor.

Raporda 2010-2017 yılları arasında işçilerin grev nedeniyle çalışmadığı gün sayısı, İngiltere´de 20, Almanya´da 17, Hollanda´da da 13 gün oldu.

Slovakya´da iş bırakma eylemleri nedeniyle işçilerinin çalışmadığı gün tespit edilmedi.

Türkiye ve Doğu Avrupa ülkeleri ise veri yetersizliği nedeniyle raporda yer almadı.