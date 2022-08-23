Avrupa'da enerji krizi: 5-10 kış zor geçecek

Zeebrugge Limanı'nı ziyaretinde gazetecilere konuşan De Croo, artan enerji maliyetlerinin Belçika için uzun vadeli ekonomik güçlükler ortaya çıkardığını belirtti.

De Croo, ülkesinin bu zorlukların üstesinden geleceğine inandığını söylese de "Gelecek 5-10 kış zor geçecek. Avrupa genelinde oldukça zor bir durum var. Artan enerji fiyatları nedeniyle bazı sektörler ciddi sorunlarla karşı karşıya." dedi.

En kötüsüne karşı hazırlıklı olmak gerektiğini vurgulayan De Croo, durumu yakından takip ettiklerini dile getirdi.

Belçika ekonomisi, özellikle enerjiyi yoğun olarak kullanan sektörler başta olmak üzere artan enerji fiyatlarından etkilendi. Bazı sektörlerde üretim kapasitesinin yarı yarıya düşürüldüğü belirtiliyor. Ülkede doğal gazın yaklaşık dörtte biri sanayi tesislerinde kullanılıyor.