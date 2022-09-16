Avrupa'da enerji krizi! Bir ülke daha önlem almaya başladı

Belçika Başbakanı Alexander De Croo, ülkede yaşanan enerji krizi nedeniyle gerçekleştirilen toplantı bitiminde açıklama yaptı.



Toplantıda, federal hükümet olarak hızla artan enerji fiyatları karşısında haneleri ve işletmeleri desteklemek için yeni önlemleri belirlediklerine işaret eden De Croo, "Krizden en fazla etkilenen hanelere gelir ve enerji sözleşmelerine bağlı olarak kasım ve aralıkta doğal gaz faturalarına aylık 135 avro, elektrik faturalarında da aylık 61 avro indirim uygulanacak." ifadesini kullandı.

Ülkede yoksullara yönelik sosyal enerji tarifelerinde olanların bu indirimlerden faydalanamayacağını anlatan De Croo, paketin değişken fiyatlı ve sabit ödemeli enerji sözleşmelerine sahip olanları kapsadığını belirtti.

De Croo, kalorifer yakıtı ile ısınanlara sağlanan 225 avroluk desteğin de 300 avroya yükseltildiğini ifade etti.

Yüksek enerji fiyatlarından mağdur olan işletmelere ve serbest çalışanlara yönelik önlemler de aldıklarına dikkati çeken De Croo, şirketlerin sosyal güvenlik primleri ve vergi ödemelerini ertelemelerine izin verileceğini, geçici bir enerji işsizlik desteği uygulanacağını, kasım ve aralık aylarında gaz ve elektrik vergilerinin düşürüleceğini, enerji faturaları nedeniyle iflasların erteleneceği açıkladı.

Belçika'da Flaman Bölgesi'nin enerji düzenleyici kurumu Vreg, ülkede yeni sözleşmeye yapan, ortalama miktarlarda tüketim gerçekleştiren bir ailenin yıllık elektrik faturasının 3 bin 256 avro, doğal gaz faturasının da 5 bin 954 avro seviyesine çıktığını açıklamıştı.

Belçika hükümeti, son dönemde enerji faturalarını düşürmeye yönelik çeşitli tedbirler uygulamaya koyuyor.

Belçika'da doğal gaz ve elektrikte KDV oranı yüzde 21'den yüzde 6'ya indirilmiş, yoksullara yönelik sosyal tarifeler uygulamaya girmişti.

Evini kalorifer yakıtı ile ısıtanlara 225 avro ve elektrik faturalarına katkı için abonelere 100 avroluk yardım sağlandı.